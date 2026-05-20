Трейлер комедии «Братик» с Джоном Синой — выход 26 июня

Компания Netflix представила трейлер фильма «Братик». Комедия выйдет на стриминговом сервисе уже 26 июня.

Видео доступно на YouTube-канале Netflix. Права на видел принадлежат Netflix.

Сюжет ленты расскажет об успешном риэлторе по имени Радд. К нему спустя 20 лет возвращается Маркус, с которым он дружил в детстве. В один момент главный герой понимает, что вернувшийся приятель может создать много проблем.

Главную роль исполнил звезда сериала «Миротворец» Джон Сина. Вместе с ним в проекте сыграли Мишель Монахэн («Исходный код»), Кристофер Мелони («Человек из стали»), Эрик Андре («Кадры») и другие актёры. Режиссёром выступил Мэттью Спайсер («Куколка»).