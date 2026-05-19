Каким получился новый фильм по легендарной серии видеоигр «Мортал Комбат 2»

В российский параллельный прокат вышел «Мортал Комбат 2» — новый фильм по мотивам знаменитой серии файтингов. «Лента.ру» вспоминает историю экранизаций легендарной игровой франшизы и рассказывает, каким получилось кино, в котором центральным героем на этот раз стал Джонни Кейдж в исполнении Карла Урбана.

С незапамятных времен император Шао Кан (культурист Мартин Форд в шлеме формы черепа) занят завоеванием все новых и новых миров. Судьба последних традиционно решается в серии поединков между лучшими бойцами, которых отбирают некие высшие силы. Теперь дело дошло и до Земного царства (так в фильме называют нашу планету). Команда под руководством бога молний Рэйдена (Таданобу Асано) уже включает человека-дракона Лю Кана (Луди Линь), Коула Янга (Люис Тан) и двух спецназовцев Соню (Джессика Макнэми) и Джакса (Мехкад Брукс). Пятым и последним бойцом в этот элитный состав выбран Джонни Кейдж (Карл Урбан) — актер из старых боевиков, которому за былые заслуги по-прежнему бесплатно наливают в барах. Сам Шао Кан тем временем, дабы обезопаситься, крадет у Рэйдена амулет бессмертия. Однако злодей не знает, что за землян играет принцесса Китана (Аделин Рудольф) — трофейная дочь, которая не забыла, как узурпатор своим молотом убил ее родного отца.

Дата выхода: 16 мая

Страна: США

Продолжительность: 1 час 56 минут

Режиссер: Саймон Маккуойд

В ролях: Карл Урбан, Аделин Рудольф, Джессика Макнэми, Джош Лоусон, Мартин Форд

В 2027 году игровой серии Mortal Kombat исполнится 35 лет. За это время вышла дюжина номерных игр (последняя из которых по-пижонски носит в названии цифру I) и еще с десяток побочных (среди которых кроссовер с Бэтменом, Суперменом и другими героями DC). Первый фильм по мотивам легендарного файтинга вышел уже через три года после запуска франшизы — в 1995-м. Тем удивительнее, что нынешний по счету всего лишь четвертый. Впрочем, так бывает, когда с дебютной экранизацией сразу повезло.

Фильм, который в России знают и любят под названием «Смертельная битва», поставил на пороге тридцатилетия Пол У. С. Андерсон. Это был его второй полный метр и сразу — культовая классика, заложившая шаблон восприятия почти всех последующих андерсоновских проектов. «Смертельная битва» получила на орехи от критиков, но зато стала хитом проката, заработав 122 миллиона долларов при (солидном по тем временам) бюджете в 20 миллионов. Отдельно отметим знаменитый саундтрек — он тоже платинового и культового статусов.

Наверняка не все помнят, что через два года, в 1997-м, на экраны вышел сиквел с подзаголовком «Истребление», который поставил Джон Р. Леонетти — оператор первого фильма. Повторить успех не удалось, хотя формально картина была даже более размашистой — там, в частности, тоже впервые появился император Внешнего мира Шао Кан, а вот героя первого фильма Джонни Кейджа, напротив, отправили в расход. Об этих деталях стоит помнить не только ради красного словца, но и чтобы оценить, как причудливо первая попытка перенести «Мортал Комбат» на экран рифмуется с новейшей. И это при том, что формально фильмы не имеют друг к другу никакого отношения.

Следующий «Мортал Комбат» удачно вышел первой постковидной весной 2021 года, когда зрителям особенно хотелось ярких кинотеатральных зрелищ. Ради света, цвета и звука можно было закрыть глаза на недостаток интеллекта (вялый прием заумного «Довода» Кристофера Нолана доказал, что после карантина публика предпочитает кино потупее). Сработал и эффект новизны.

Фильм поставил австралийский рекламщик Саймон Маккуойд, а дорогу ему проложил другой начинающий кинематографист — бывший хореограф Мадонны Кевин Танчароен

Дебютировав в режиссуре с ремейком «Славы» Алана Паркера, Танчароен на свои деньги в 2010 году снял короткометражку «Смертельная битва: Перерождение». Она имела такой успех, что Warner Bros. наняла Кевина для производства полнометражного фильма. Картина так и не состоялась, но Танчароен снял два сезона веб-сериала «Смертельная битва: Наследие». Учитывая условия производства, это оказалась образцовая вещь, достойная встать в один ряд с фильмом Андерсона.

В 2015-м к проекту без режиссера подключился продюсер Джеймс Ван («Астрал», «Пила», «Заклятие»), а уже через год нашелся и Маккуойд. Его фильм в итоге оказался чем-то вроде расширенного рекламного ролика: до пресловутого турнира всех со всеми дело так и не дошло. Зато авторы проявили изрядную смекалку, придумав протагониста по имени Коул Янг, которого никогда не фигурировало среди десятков бойцов в видеоиграх серии. Это и другие нововведения в настоящее время повсеместно признаны глупыми и ненужными. Однако именно они подарили картине пусть неуклюжую, но все же свежесть подхода — свойство, которого от фильма с названием «Мортал Комбат», разумеется, никто не ждал.

В случае сиквела, напротив, не стоит рассчитывать ни на какую оригинальность

«Мортал Комбат 2» имеет еще меньше отношения к кинематографу, чем допустимо в случае экранизации файтинга, который появился на свет в эпоху игровых автоматов. В сравнении с первой частью бюджет вырос (с 55 до 80 миллионов долларов), но «Мортал Комбат 2» все равно отмечен невидимой печатью жесткой экономии креативных и прочих ресурсов. Прежде всего она коснулась, увы, боевой хореографии, которая едва ли соответствует современным стандартам. На этот счет, кстати, есть даже специальная сцена, в которой Джонни Кейдж ругается, что его выжил с рынка Киану Ривз со своим «Джоном Уиком». В том случае, если Джонни озвучивает претензии авторов картины, лишь остается ответить: поделом. «Джон Уик» при всей сознательной смехотворности своего пафоса, изо всех сил борется за драки как вечную ценность развлекательного кино. Бои в «Мортал Комбат» на этом фоне выглядят то ли пародией, то ли проявлением карго-культа. Выделяется лишь эпизод, в котором Кейдж вызывает на бой саблезубого каннибала Бараку. Впрочем, в некоторой степени этот недостаток компенсируют актерское обаяние Урбана и шутки, которые для разнообразия получились смешными.

Что касается сюжета и драматургии, то на фоне местных перипетий солидно выглядит, скажем, многократно осмеянная франшиза «Форсаж». Гоночный эпос Вина Дизеля, кстати, как и «Смертельная битва» Андерсона, работает на образах и архетипах — достаточно ярких и основательных, чтобы подстраховать сценаристов в особо уязвимых местах. «Мортал Комбат 2» в этом смысле постоянно бьет мимо, и даже на проверенные и любимые образы из видеоигр здесь как будто пожалели красок. Исключение, опять же, Джонни Кейдж, но и то лишь потому, что Урбан вполне умело исполняет пародию на Жан-Клода Ван Дамма, с которого когда-то и срисовали этого героя.

Остается лишь поразиться тому, что геймеров, судя по отзывам, новый «Мортал Комбат» совершенно устраивает. С другой стороны, это и называется «фан-сервис» — в самом исчерпывающем смысле слова. Во всяком случае, в России люди соответствующего склада в состоянии отыскать сеансы «Мортал Комбата 2», который скрывается под названиями «МК 2» и «Эпическая битва котов». Другое дело, что всем остальным зрителям значительно интереснее было бы посмотреть все то же самое в исполнении разнообразных котиков.