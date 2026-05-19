В честь 40-летия мультфильм «Трансформеры: Фильм» перевыпустят в 4K

По данным The Hollywood Reporter, в этом году мультфильму «Трансформеры: Фильм» 1986 года исполняется 40 лет. В честь этого картину перевыпустят в кинотеатрах США в 4K-разрешении.

Теперь Hasbro, компания по производству игрушек, владеющая брендом «Трансформеры», и специализированный дистрибьютор Fathom Entertainment объединились, чтобы выпустить в кинотеатрах обновлённую версию анимационного фильма, который стал культовым.

Начиная с 17 сентября «Трансформеры: Фильм» выйдет в прокат в кинотеатрах по всей территории США, а его широкий прокат продлится до сентября. Ожидается, что выход на некоторые международные рынки начнётся со дня на день в США.