Российского кинокритика разочаровали фильмы на Каннском кинофестивале

Большинство картин в программе показа основного конкурса вызывают недоумение, заявила НСН Нина Ромодановская.

Многие картины являются качественным продуктом, но они не показывают тенденции развития мирового проката, поэтому гранд-фестиваль в Каннах пока породил множество вопросов к организаторам, рассказала НСН главный редактор портала «ПрофиСинема» Нина Ромодановская.

Журнал Screen традиционно представил промежуточный рейтинг фильмов основного конкурса Каннского фестиваля. В список вошли 12 из 22 картин. Рейтинг каждого участника складывался из оценок международных критиков, представляющих издания разных стран, а также оценки самого Screen. Лидером у критиков оказалась черно-белая драма «Отечество» / «Fatherland» Павла Павликовского, заработавшая 3,3 балла из 4 возможных. Фильм с Сандрой Хюллер рассказывает о путешествии писателя Томаса Манна вместе со своей дочерью по послевоенной Германии. Однако Ромодановская посчитала большинство картин слабыми.

«Я хочу отметить, что первая половина оказалась разочаровывающей. Каждый день, пока смотришь по три-четыре фильма, возникают вопросы, почему они вообще попали в конкурс. Я не могу сказать, что это плохое кино, оно качественное, хорошее, но не “каннский” уровень. Очень много французского кино. Практически каждый фильм начинается титрами при поддержке либо французских каналов, либо французских студий. Когда мы говорим про гранд-фестиваль, где обязательно фигурирует слово “международный”, хотелось бы увидеть какой-то срез развития мирового кинопроцесса», — подчеркнула она.

