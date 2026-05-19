Не тот уровень: Российского кинокритика разочаровали фильмы на Каннском кинофестивале
Большинство картин в программе показа основного конкурса вызывают недоумение, заявила НСН Нина Ромодановская.
Многие картины являются качественным продуктом, но они не показывают тенденции развития мирового проката, поэтому гранд-фестиваль в Каннах пока породил множество вопросов к организаторам, рассказала НСН главный редактор портала «ПрофиСинема» Нина Ромодановская.
Журнал Screen традиционно представил промежуточный рейтинг фильмов основного конкурса Каннского фестиваля. В список вошли 12 из 22 картин. Рейтинг каждого участника складывался из оценок международных критиков, представляющих издания разных стран, а также оценки самого Screen. Лидером у критиков оказалась черно-белая драма «Отечество» / «Fatherland» Павла Павликовского, заработавшая 3,3 балла из 4 возможных. Фильм с Сандрой Хюллер рассказывает о путешествии писателя Томаса Манна вместе со своей дочерью по послевоенной Германии. Однако Ромодановская посчитала большинство картин слабыми.
«Я хочу отметить, что первая половина оказалась разочаровывающей. Каждый день, пока смотришь по три-четыре фильма, возникают вопросы, почему они вообще попали в конкурс. Я не могу сказать, что это плохое кино, оно качественное, хорошее, но не “каннский” уровень. Очень много французского кино. Практически каждый фильм начинается титрами при поддержке либо французских каналов, либо французских студий. Когда мы говорим про гранд-фестиваль, где обязательно фигурирует слово “международный”, хотелось бы увидеть какой-то срез развития мирового кинопроцесса», — подчеркнула она.
Критик добавила, какой фильм является самым обсуждаемым в Каннах.
«Все картины фестиваля вызывают интерес, но пока самым обсуждаемым фильмом остается “Отечество” Павла Павликовского. Для этого много оснований: Сандра Хюллер в главной роли, фигура главного героя – Томаса Манна. Павликовский — режиссер, который неоднократно участвовал в фестивалях и получал призы. Это большая фигура в мировом кинематографе. Сама работа получила неоднозначные оценки среди критиков. Кто-то считает, что она является одной из лучших в карьере, но есть также мнение, что кино получилось слишком гладкое, "техничное". Я бы с этим не согласилась. Но что хочу отметить — это уже третья черно-белая картина режиссера о проблемах послевоенной Европы. Но, наверное, Павликовскому близка эта тема, и он ее еще не исчерпал», — указала она.