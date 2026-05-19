Сергей Безруков получил роль в сериале «Капитанская дочка»

Онлайн-кинотеатр «Кион» и телеканал Россия объявили о пополнении каста сериала «Капитанская дочка». Одну из главных ролей в проекте сыграет Сергей Безруков («Плевако») — ему достался образ Андрея Петровича Гринёва, отца главного героя Петра. Авторы также показали кадры с персонажем.

«Капитанская дочка» — экранизация одноимённой повести Александра Сергеевича Пушкина. События проекта развернутся во времена восстания Емельяна Пугачёва в XVIII веке: помещик Пётр Гринёв влюбляется в дочь коменданта крепости Машу Миронову, когда у него происходит конфликт с ещё одним претендентом на сердце девушки — Алексеем Швабриным.

Режиссёром сериала выступит Дмитрий Литвиненко («Дайте шоу»). Главные роли в сериале сыграют Олег Савостюк («Маме снова 17»), Евгения Леонова («Опасная близость»), Евгений Ткачук («Роднина») и Егор Корешков («Волшебник Изумрудного города»).