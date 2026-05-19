Продюсер объяснила, почему из десяти кинопроектов до зрителя доходят только четыре

Стоимость кинопроизводства в России, по разным оценкам, растет на 20–30% год к году. При этом господдержка, направленная на создание новых фильмов и сериалов, судя по бюджетам на 2026-й, может не успеть за инфляцией, сообщает «Кинопоиск». Клибанова объяснила, что происходит на рынке.

«Больше всего дорожают люди, специалисты. Это актеры, художники, операторы, весь технический состав. Они дорожают каждый год примерно как раз на 20%. Некоторые актеры дорожают на 50%, даже такое бывает у нас. Конечно, кинопроизводители ищут новые молодые кадры, новых артистов. Очень активно занимаемся кинообразованием по всей стране», - рассказала она.

По ее словам, из десяти проектов до зрителя доходят только четыре, несмотря на региональную поддержку кинопроизводителей.

«Кинопроизводители пытаются получать дополнительные источники поддержки, например, региональные рибейты (государственная система возврата части средств, потраченных кинокомпаниями на съемки фильмов и сериалов на территории конкретного субъекта). Сейчас больше 50% проектов снимаются за пределами Москвы и Питера. У большого числа регионов есть система поддержки. Но все равно идет сокращение числа проектов. Грубо говоря, из десяти проектов, которые собирались снимать, остается четыре. Производство сократилось примерно в два раза. Я говорю про суммарное производство – и фильмы, и сериалы. К сожалению, ни каналы, ни платформы, ни господдержка не увеличили свои бюджеты и субсидии, поэтому идет тотальное снижение количества производства. Мы пытаемся всеми силами удержать качество, но при этом сокращается количество», - отметила она.

