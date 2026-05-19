Триумфатор «Ники» назвал развратом раздутые гонорары актеров

Кинопроизводители, которые имеют доступ к государственным деньгам, могут назначить гонорары топовым актерам в три миллиона рублей в день, что приводит к серьезному перекосу в отрасли, заявил НСН режиссер фильма-триумфатора премии «Ника» – киноленты «Ветер» Сергей Члиянц.

Стоимость кинопроизводства в России, по разным оценкам, растет на 20–30% год к году. При этом господдержка, направленная на создание новых фильмов и сериалов, судя по бюджетам на 2026-й, может не успеть за инфляцией, сообщает «Кинопоиск». Члиянц раскрыл главную причину удорожания.

«Больше всего сегодня растут зарплаты, техника по сравнению с людьми бесплатна. Дело в том, что часть кинематографистов получает дотации в огромном объеме, другая часть их не получает совсем, возникает сильный перекос и недобросовестная конкуренция. Те, у кого с государственными деньгами все в порядке, переплачивают звездам и топовым сотрудникам съемочных групп. Я недавно услышал, что зарплата одного артиста составила три миллиона рублей в день. В прошлом году у нас выходил замечательный фильм, снятый молодыми ребятами, он победил на ряде кинофестивалей, весь фильм сняли за три миллиона рублей. Вы понимаете разницу? Это чудовищный внутриотраслевой разврат. А еще некоторые бригадиры осветителей тоже дотягивают до этих сумм в месяц. Много ли у нас граждан, которые получают за работу электрика такие суммы? Отрасль разделилась на везунчиков и несчастных», - объяснил он.

По его словам, сегодня в отрасли перепроизводство, которое тоже порождает «перекосы».

«У нас сегодня перепроизводство, столько фильмов и сериалов, сколько снимают российские кинематографисты, рынку не нужно. Каждую неделю в прокате стартуют 15-20 картин, бедный зритель сходит с ума, он выбрать не может. Когда отрасль не окупается, не живет по принципам бизнеса, в ней много перекосов», - заключил собеседник НСН.

Больше всего в кинопроизводстве дорожают специалисты, актеры и технический состав «растут в цене» на 20-50% ежегодно, заявила в беседе с НСН главный продюсер кинокомпании «Амедиа Продакшн» Наталия Клибанова.