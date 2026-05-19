Критики смешанно оценили фильм «Мандалорец и Грогу»

Уже 21 мая состоится премьера фильма «Мандалорец и Грогу» — новой ленты по вселенной «Звёздных войн». Картина выступит продолжением сериала «Мандалорец» и выступит первым фильмом по франшизе за семь лет.

Тем временем критики уже посмотрели ленту и опубликовали свои обзоры. Так, на агрегаторе Rotten Tomatoes ленту рекомендуют к просмотру 62% обозревателей — журналисты сходятся во мнении, что у Disney получился скорее полнометражный эпизод «Мандалорца», чем полноценный фильм по вселенной. Они рекомендуют картину лишь самым большим фанатам «Звёздных войн», остальные же не пропустят ничего важного.

Что пишут критики о фильме «Мандалорец и Грогу»

«Звёздные войны» никогда не казались такими скучными и обыденными.

Никогда раньше «Звёздные войны» не казались такими бессмысленными и необязательными. Для франшизы с такими грандиозными взлётами это невероятный спад.

Возможно, это не худший фильм по «Звёздным войнам», но он может оказаться самым необязательным фильмом по франшизе. И от этого впечатления становятся ещё хуже.

Трудно представить, чтобы кто-то посмотрел этот фильм как свои первые «Звёздные войны» и влюбился в них на всю жизнь — в духе фанатов оригинальной трилогии. Тем не менее это увлекательное, динамичное космическое приключение.

«Мандалорец и Грогу» доберётся и до России — неофициальная премьера состоится 28 мая.