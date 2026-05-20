Продюсеры России назвали лучшие сериалы

Лидерами по числу наград на премии Ассоциации продюсеров кино и телевидения (АПКиТ) стали сериалы «Подслушано в Рыбинске» и «Ландыши. Такая нежная любовь», а проект «Аутсорс» вновь остался незамеченным, что удивило критиков.

В Москве 19 мая прошла XIII церемония вручения премии Ассоциации продюсеров кино и телевидения (АПКиТ), и без сюрпризов в этот вечер не обошлось. На продюсерский приз в 2026 году претендовал 41 проект и 68 специалистов в индивидуальных категориях. Главными триумфаторами события стали картины «Подслушано в Рыбинске» и «Ландыши. Такая нежная любовь». При этом драма «Аутсорс», ставшая лидером по числу номинаций, не получила ни одной награды, что не прошло незамеченным для критиков.

Полный аут

По итогу 2025 года именно «Аутсорс» Душана Глигорова возглавил рейтинг лучших сериалов года, представленный порталом «Кино-театр.ру». Проект в своем личном рейтинге упомянули 14 из 25 опрошенных кинокритиков, при этом 13 экспертов поставили драму на первое место. Однако ни популярность у зрителей, ни восторженные отзывы критиков не принесли «Аутсорсу» наград. На премии «Золотой орел» сериал был отмечен в трех номинациях, но призов не последовало. На «Нике» проект в номинации «Лучший сериал» уступил «Хроникам русской революции».

Торжество индустриальной справедливости могло произойти на премии АПКиТ. Проект Okko был представлен сразу в 9 номинациях, но наград вновь не последовало. Хотя помимо таких ключевых категорий, как «Лучшая режиссерская работа» и «Лучший онлайн-сериал» (7 и более серий) «Аутсорс» претендовал на награды за лучшую музыку, операторскую работу, и не только.

Как отметила в своем Telegram-канале кинокритик Елена Афанасьева, подобное распределение наград дискредитирует премию.

«Если первые годы премия АПКиТ была абсолютно профессиональна и итоги вручения призов казались объективными и профессиональному сообществу, и прессе, то в этом году, увы», - написала она.

Стоит отметить, что в прошлые годы остросоциальная тема не мешала проектам получать награды на АПКиТ. Так, триумфатором 2025 года стал психологический криминальный детектив «Трасса», а по итогу 2024 года лидером по количеству наград стал нашумевший сериал «Слово пацана: Кровь на асфальте».

Триумф ИРИ

Премию АПКиТ вручили за неделю до Национальной премии интернет-контента, учрежденной Институтом развития интернета, но больше 10 проектов, представленных в номинациях, были созданы именно при поддержке ИРИ. В их числе и «Ландыши. Такая нежная любовь», заявленный в пяти номинациях. Первый сезон проекта вышел в январе 2025 года.

Перед началом церемонии вручения наград актриса Ника Здорик, исполнившая главную роль в «Ландышах», в беседе с журналистами отмечала, что факт номинации на премию стал для нее приятным удивлением. В итоге «Ландыши» одержали победу в четырех из пяти номинаций. Проект стал лучшим онлайн-сериалом, в котором 7 и более серий, обойдя таких конкурентов, как «Аутсорс» и «Бар «Один звонок» с Данилой Козловским. Также «Ландыши» забрали награду за лучшую оригинальную музыку к сериалу (награду получили Владимир Юстус, Женя Трофимов, Илья Аноприев), лучшую работу звукорежиссера (Ростислав Коренблит) и лучшую работу кастинг-директора (Екатерина Семина).

Среди других проектов, созданных при поддержке ИРИ, в этот вечер также отметили такие сериалы, как «Дорогой Вилли» (лучший мини-сериал на ТВ), «Атом» (Анна Чиповская получила награду, как «Лучшая актриса второго плана»), «Константинополь» (Награда за лучший телесериал, также Назик Каспарова одержал победу в номинации «Лучшая работа художника-постановщика», Светлана Михаленко забрала награду за лучшую работу художника по костюмам) и «Челюскин. Первые» (лучший онлайн-сериал до 6 серий).

Больше наград

«Лучшим документальным сериалом» признали проект «Дорогой Вилли. Настоящая история», также созданный при поддержке ИРИ. В номинации «Лучший документальным фильм» победу одержал проект Григория и Анны Сельяновых «Брат навсегда».

Среди других лауреатов премии выделился проект «Подслушано в Рыбинске». Ленту Петра Тодоровского признали лучшим комедийным сериалом, сам режиссер также получил приз в номинации «Лучшая режиссерская работа». Также на премии АПКиТ отметили сценариста Ивана Баранова и актера Тимофея Трибунцева, исполнившего главную роль в первом сезоне проекта.

Получая награды, команда проекта не сдержала эмоций на сцене поделилась эксклюзивной информацией – летом начнут съемки продолжения «Подслушано в Выборге». Вместе с тем они подчеркнули, что после такого триумфа на премии хотели бы также снять и второй сезон «Подслушано в Рыбинске», в котором Тимофей Трибунцев смог бы вернуться к своей роли.

«Лучшим актером второго плана в сериале» посмертно признали Игоря Золотовицкого за роль в «Улице Шекспира». Награду получили сын актера Алексей Золотовицкий и режиссер проекта Данил Чащин.

Он напомнил, что для «Улицы Шекспира» был создан золотой памятник Золотовицкому в образе его героя Червони.

«Сейчас этот памятник стоит в офисе компании «Среда». Актеры, которые приходят к нам на кастинг, его бывшие студенты, прикладываются к этому памятнику, получают от него некое благословение. Некоторых артистов мы даже утверждаем после этого. Спасибо, Игорь Яковлевич Золотовицкий. Вы ушли, а мы остались. Мы уйдем, а вы останетесь», - заявил Чащин.

Награду за лучшую операторскую работу получил Максим Осадчий за проект «Фишер. Затмение». Лучшим фильмом на премии АПКиТ стала картина «Батя 2. Дед». Лучшим анимационным сериалом третий год подряд стал проект «Три кота».

«Бар «Один звонок»» забрал награду за лучшую работу режиссера монтажа (приз вручили Марселю Шамшулину). Второй сезон «Волшебного участка» отметили за лучшую работу художника по гриму (Анастасия Эсадзе и Татьяна Шайгарданова) и лучшие визуальные эффекты. При этом стоит отметить, что в этой номинации также были представлены «Кибердеревня» и «Этерна». Эффекты для всех этих проектов делала студия Black Point, которая по сути соревновалась сама с собой.

Лучшей актрисой сериала признали Марию Аронову за роль в комедии «Олдскул». Ранее сообщалось, что проект продлили на второй сезон, напоминает «Радиоточка НСН».