Почему вокруг «Одиссеи» Нолана разгорелся нешуточный скандал

Режиссер Кристофер Нолан официально подтвердил, что в фильме «Одиссея» роль Елены Троянской исполнит темнокожая актриса Лупита Нионго. Многих возмутил такой кастинг, поскольку, по их утверждениям, в оригинальном произведении Елена Прекрасная была описана как девушка со светлой кожей и золотыми локонами. Предприниматель Илон Маск заявил, что Нолан сделал выбор в пользу темнокожей актрисы якобы для того, чтобы соответствовать «современным требованиям «Оскара». Сознательно ли режиссер нарывается на скандал и возымеет ли его «Одиссея» успех в прокате, «Вечерняя Москва» обсудила с кинокритиком, главным редактором портала zoom.film Александром Голубчиковым.

По его словам, едва ли кастинг «Одиссеи» как-то связан с «Оскаром».

Но мне кажется, что нужно судить будущую картину по результату и по цифрам. Вокруг «Одиссеи» сейчас великий хайп. Но мы знаем, что Нолан — гений, и все, что он делает — неспроста. Скорее всего, мы увидим не наше представление об «Одиссее», полученное при изучении в школе. Нолан достаточно точно придерживается оригинального текста, — считает собеседник «ВМ».

Он добавил, что Нолан — художник, имеющий право на демонстрацию своего видения на проект, который он создает. Когда-то давно режиссер Стивен Спилберг отказался снимать «Интерстеллар», а Нолан взялся за него и сделал все так, как Спилбергу и не снилось.

И сам Спилберг говорил, что он бы так не снял. «Одиссею» тоже никто не брался снимать. Поэтому давайте посмотрим на результат. Судить о фильме по трейлеру я не готов, — отметил кинокритик.

Фильм «Троя» 2004 года в свое время был проблемным проектом, и для студии он был почти гарантированным провалом. То, что он смог собрать кассу, стало большим сюрпризом.

В данном случае я думаю, что вокруг «Одиссеи» очень много гнева и хайпа. Но плохого пиара не существует, поэтому давайте подождем. Я вижу, что это очень непривычное кино в том плане, что оно не соответствует нашим представлениям, например, о костюмах той эпохи, — подчеркнул эксперт.

Голубчиков указал, что «Одиссея» — это сказка, которая рассказывает не о походе Одиссея, а повествует о сегодняшнем дне сквозь известные образы.

Любое кино о былых временах, условно историческое или мифологическое, всегда рассказывает о сегодняшнем дне — и немного о завтрашнем. По крайней мере, так бывает у хороших режиссеров. Поэтому, думаю, «Одиссея» нам расскажет что-то большее, чем мы от нее сейчас можем ожидать, исходя из увиденного материала, — заключил кинокритик.

