«Волшебный участок» теряет магию, но сохраняет звезд

Второй сезон сериала «Волшебный участок» потерял в магии, но сохранил звездный актерский состав. Таким образом, сезонное развлечение превратилось для актеров, которые ассоциируются с проектами посложнее, чем русское народное фэнтези, в продолжительную работу. Наиболее пострадавшим здесь выглядит Филипп Янковский.

Еще при жизни Олега Ивановича Янковского вся семья знаменитого актера собралась в программе «Пока все дома», и мудрый дед, глядя в основном на внука, который только дебютировал в кино в фильме «Индиго», строго говорил, что, мол, один раз сыграть может кто угодно, но вот сделать из этого профессию, быть в каждой работе интересным для людей — очень трудно.

И Иван, и его отец Филипп Янковский сумели сделать актерство профессией, причем знаменитая фамилия в их случае не отсылает к заслугам деда, а является частью личного бренда и сына, и внука. Держать марку и правильно выбирать проекты — задача куда более сложная, чем игра в кадре, и, наверное, нет актеров, которым безоговорочно везет с фильмами и сериалами.

Филиппу чаще везло. Из десятков проектов с его участием далеко не все достойны бурных аплодисментов, но персонажи в исполнении Янковского (от злодеев всех мастей до следователей, от исторических персонажей до священников) почти всегда получались весьма фактурными.

В «Волшебном участке» Филипп играет полковника Ворона, который руководит расследованиями преступлений с участием всякой нечисти, и в итоге оказывается «оборотнем с погонами», связавшись с Кощеем. Назвать Ворона персонажем многослойным и непредсказуемым было бы заблуждением. У него аристократические манеры, тяжелый взгляд и длинный кожаный плащ. Вполне достаточно для комедии средней руки. Но комедия оказалась с продолжением.

В самой ситуации, когда актеры, которых принято называть серьезными, погружаются в жанр фэнтези, нет ничего подозрительного. Новые образы, новые горизонты, неожиданный поворот карьеры — и все в таком духе. Но нужно отдавать себе отчет в том, что не все фэнтези получаются такими, как «Властелин колец».

«Волшебный участок», где главную роль играет Николай Наумов из «Реальных пацанов» и задействован комик Илья Соболев (ему досталась роль матерящегося гнома), подается как большая ржака с шутками, которые во втором сезоне мельчают в соответствии с правилами нешуточного времени. Филипп Янковский был сомнительной фигурой и в первом сезоне, а в продолжении воспринимается актером, который неосмотрительно подписал контракт.

Впрочем, нельзя исключать, что самого Филиппа все это совершенно не смущает. Вдруг в сценарии предусмотрен какой-нибудь шекспировской силы поворот? С комедиями иногда бывает не до шуток.