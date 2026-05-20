«Бал» Козловского: сценарист намекнул на детали нового проекта

«Бал» Козловского: Сценарист Золотарев намекнул на сильные женские роли в новом проекте
Один из сценаристов нового проекта «Бал» актера и режиссера Данилы Козловского Андрей Золотарев рассказал НСН, что роли сильных женщин в кино отражают эволюцию российского социального опыта, однако картина будет не о борьбе с домостроем.
Данила Козловский в интервью РБК анонсировал новый проект с сильными женскими ролями. По его словам, фильм называется «Бал», сценарий писался около пяти лет, а съемки могут начаться в следующем году.
«Сильных женщин любят не только в кино, но и в жизни. Сильные женщины, как и сильные мужчины, и вообще сильные люди, - это большой дефицит. У нас существует традиционное отношение к женщине как к слабому полу. Их так и называют «слабый пол», этимология нас отсылает к тому, как мы воспринимаем положение женщины в пространстве и в кино в том числе. Кино же не оторвано от жизни, это отражение жизни. Но есть эволюция нашего социального опыта, и с этой эволюцией приходят и роли сильных женщин. Это довольно естественный процесс. Это возвращение баланса. Но «Бал» - это не борьба с домостроем. Это будет интересный проект», - рассказал Золотарев, отказавшись комментировать подробности проекта «Бал».