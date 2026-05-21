На Каннском кинофестивале изучают природу зла

Самым ожидаемым фильмом 79-го Каннского кинофестиваля наряду с «Отечеством» Павла Павликовского о возвращении в послевоенную Германию писателя Томаса Манна стал франкоязычный «Мулен» венгерского режиссера Ласло Немеша о борце французского Сопротивления Жане Мулене. Увы, надежды не оправдались.

© Московский Комсомолец

Ласло Немеш в 2015 году получил Гран-при Каннского кинофестиваля за «Сына Саула» об Аушвице и вписался в иконостас главного мирового кинофестиваля. Его новый фильм «Мулен» тоже о Второй мировой войне, о борце французского Сопротивления Жане Мулене, прошедшем ад гестапо и ставшем вдохновляющим примером стойкости для многих людей.

Картина снималась на 35-мм пленку и сделана намеренно театрально, однако чрезмерные усилия запечатлеть дух и стиль старого классического кино уводят в сторону.

Мулена, засланного на оккупированную территорию для консолидации сил сопротивления, сыграл актер и режиссер Жиль Леллуш, за плечами которого десятки ролей, включая незабвенного Обеликса в знаменитой франшизе «Астерикс и Обеликс». Он также представлял в Каннах фильм открытия «Электрическая Венера».

Роль оголтелого нацистского преступника Клауса Барби по прозвищу «лионский мясник», за душой которого сотни загубленных жизней, сыграл великолепный немецкий актер Ларс Айдингер, звезда берлинского театра «Шаубюне».

Айдингер сыграл Николая II в «Матильде» Алексея Учителя, который представляет на каннском кинорынке новый проект «Шум времени» о Дмитрии Шостаковиче и сталинской Москве.

У Немеша Айдингер балансирует на грани карикатуры, работает почти по Брехту, и кажется, впервые не вполне справляется с поставленной задачей. Айдингеру не раз доводилось играть нацистов. В отличие от многих немецких коллег он не отказывается от таких ролей, считая важным исследовать природу зла. В Каннах он рассказывал, что его отец родился во время войны, а дед воевал, как и многие представители его народа. И в этом неизбывная травма немцев, о которой они создали много фильмов.

Монстры всех мастей стали предметом исследования нынешнего каннского конкурса. Без прикрас показана целая система, направленная, казалось бы, на заботу о детях, во «Фьорде» представителя румынской «новой волны» Кристиана Мунджу. В Каннах он когда-то получил «Золотую пальмовую ветвь» за «4 месяца, 3 недели и 2 дня». Теперь он рассказал о религиозной и консервативной семье, смешанном браке, где отец — румын и мама — норвежка воспитывают пятерых детей. Они переезжают в маленький норвежский городок, расположенный в живописном фьорде, подвергаются прессингу органов опеки.

Учительница в школе обратила внимание на кровоподтек на теле девочки из этой семьи, и сразу же начались проверки, в результате которых всех детей принудительно забрали. По ходу дела выясняются «настораживающие обстоятельства»: дети молятся, но не имеют мобильных телефонов, не умеют танцевать. Прокурор расспрашивает главу семьи Михая, что такое в румынском представлении традиционная семья и бил ли его отец в детстве. Легкий шлепок по норвежским понятиям приравнивается чуть ли не к побоям.

Лишенную радостей материнства героиню сыграла новая звезда мирового кино, норвежская актриса Ренате Рейнсве, награжденная несколькими престижными призами за «Сентиментальную ценность». Главу подвергшейся репрессиям семьи сыграл американский актер румынского происхождения Себастиан Стэн, не так давно представлявший в Каннах «Ученика» Али Аббаси, где он сыграл молодого Трампа. Во «Фьорде» ему сделали залысины, прибавили возраста, и многие этого красавца не узнали.

Самый неожиданный фильм конкурса, выделяющийся на фоне бесконечных историй про французскую повседневность и связанный напрямую с монстрами, снял южнокорейский режиссер На Хон-джина. В его триллере «Надежда» жители небольшого городка забавно и бесстрашно сражаются с чудовищами, каким-то чудом оказавшимися в этом захолустье. Картину помимо корейских кинематографистов представляли голливудские звезды Алисия Викандер и Майкл Фассбендер. Для зрителя пусть останется ребусом, кого они там сыграли. Среди звезд «Надежды» — корейская топ-модель, полюбившаяся по «Игре в кальмара» Чон Хо Ён, которая способна уложить на лопатки любого монстра.

Весь фильм герои, вооруженные топорами и автоматами, на лошадях и автомобилях гоняются за страшилищами, заполонившими их маленький мир. И все это настолько изобретательно сделано, что голливудские блокбастеры отдыхают. Собственно, их и нет на фестивале как класса.

К разного рода монстрам гораздо больше причастны японские кинематографисты, которые выводят на звездную дорожку Токийского кинофестиваля целые отряды монстров наряду со звездами мирового кино и снимают о них десятки фильмов, не только «Годзиллу». Монстры — не злодеи. Они, скорее, посланцы небес, призванные научить человечество уму-разуму, ответить за свои злодеяния и ущерб, нанесенный природе. В корейской версии примерно так и происходит.