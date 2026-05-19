Сериал «Эйфория» обвинили в пропаганде нацизма из-за сцены секса

Поклонники хитового сериала «Эйфория» обвинили режиссера Сэма Левинсона в пропаганде нацистской символики из-за сомнительной интимной сцены. Об этом сообщает Daily Mail.

Зрители раскритиковали Левинсона после выхода шестого эпизода шоу, в котором героиня порноактрисы Хлои Черри набивает себе татуировку со свастикой на пояснице. Ранее она же снялась в откровенной сцене на фоне нацистского флага.

Все эти детали возмутили фанатов, которые заявили, что создатели их любимого проекта решили просто эпатировать и шокировать, вместо того чтобы развивать историю и персонажей.

Ранее звезду скандального сериала Сидни Суини обвинили в пропаганде педофилии за откровенные кадры с соской. По сюжету персонаж работает вебкам-моделью.