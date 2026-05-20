Вышел трейлер южнокорейского хоррора «Надежда» с Фассбендером и Викандер

Компания Neon опубликовала дебютный трейлер научно-фантастического фильма ужасов "Надежда" (Hope, 18+) южнокорейского режиссера На Хон Джина ("Вопль", "Желтое море", "Преследователь").

Действие картины разворачивается рядом с демилитаризованной зоной между Северной и Южной Кореей. Начальник полиции получает сообщения о появлении разъяренного тигра, однако вскоре выясняется, что местным жителям угрожают вовсе не земные животные.

Роли в фильме исполнили Алисия Викандер ("Легенда о Зеленом рыцаре"), Майкл Фассбендер ("Убийца"), Хван Джон Мин ("Ода моему отцу"), Чо Ин Сон ("Классика"), Чон Хо Ен ("Игра в кальмара"), Тейлор Расселл ("Клаустрофобы") и Кэмерон Бриттон ("Охотник за разумом").

Премьера ленты состоялась на Каннском кинофестивале, где ее встретили шестиминутной овацией. Там же прошла пресс-конференция, на которой Фассбендер в шутку признался, что исполнил роль инопланетянина, потому что жена Викандер "велела" ему сделать это.

Премьера назначена на осень. По словам постановщика, не исключено, что у картины появится продолжение.