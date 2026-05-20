Известный продюсер поддержал рейтинг 6+ для фильмов про СВО

Продюсер кинопроекта «СВОИ» Алексей Чукуров в беседе с ТАСС поддержал идею выпускать часть фильмов про специальную военную операцию под рейтингом 6+.

Чукуров отметил, что документальное кино и сериалы про СВО очень эмоциональные, пронзительные и могут оказать сильное воздействие на зрителя. Поэтому, по его мнению, подобные картины можно показывать детям с воспитательной миссией и возможностью влиять на формирование мировоззрения подрастающего поколения.

«Фильмы о Великой Отечественной войне мы смотрели, их нужно было показывать, но бывают жестокие картины», — отметил продюсер.

Шоумен считает, что нужно тонко подходить к показу детям тяжелых сцен и боев.

