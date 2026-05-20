Рецензия на фильм «Проект "Конец света"»

В марте в мировой прокат вышел научно-фантастический фильм "Проект "Конец света" с Райаном Гослингом в главной роли и практически моментально превратился в один из главных коммерческих хитов года.

В мае состоялась цифровая премьера ленты на стриминговых сервисах, благодаря чему с ней теперь может ознакомиться уже куда более широкая аудитория. Разберемся, откуда вокруг фильма образовался настолько серьезный ажиотаж.

Начинается картина с максимально избитого и ультраленивого жанрового штампа: мужчина приходит в себя на космическом корабле где-то очень далеко от Земли и абсолютно ничего не помнит.

По мере возвращения памяти выясняется, что главный герой по имени Райленд Грейс в прошлом был обычным школьным учителем, преподававшим детям естествознание - на стыке астрономии, физики и биологии. А человечество параллельно столкнулось с очередной угрозой вымирания: Солнце начало постепенно угасать.

Как тут не вспомнить Кристофера Нолана с его грустной кукурузой как символом приближающегося конца цивилизации. Но если в "Интерстелларе" происходящее было подчеркнуто мрачным, почти религиозным размышлением о времени, одиночестве и смерти, то "Проект "Конец света" ощущается значительно легче и позитивнее. Во многом потому, что среди создателей картины числятся Фил Лорд и Кристофер Миллер - люди, подарившие индустрии анимационную дилогию о Человеке-пауке Майлзе Моралесе и "Лего. Фильмы", а "в древности" работавшие даже над культовым ныне сериалом "Как я встретил вашу маму".

Еще один важный слой фильма - сам Райан Гослинг. Актер, судя по всему, окончательно смирился со своим амплуа человека-мема и смог сделать из этого суперспособность, поставив ее на службу собственной карьере. А сам проект в этом разрезе видится очень точным продуктом эпохи - научной фантастикой времен постиронии, интернет-челленджей и тотальной усталости от пафоса и серьезных физиономий.

После брутального "Драйва", мрачного киберпанка "Бегущий по лезвию 2049" и музыкально-ромкомовских "Ла-Ла Ленда" и "Барби" Гослинг неожиданно приходит к роли фактически спасителя человечества - пусть и со свойственным выражением лица человека, не до конца понимающего, как он вообще оказался в этой ситуации. Правда, выполнять задание мессия будет все же не в одиночку. Но рассказывать о сюжете дальше без спойлеров не получится - лента буквально построена на постоянных "вот это поворотах".

О самом Гослинге можно говорить еще долго. Можно, а зачем? Он уже трижды номинант "Оскара", и очень вероятно, во многом символично, что именно за экранное спасение жизни на Земле артист наконец-таки получит заветную статуэтку.

Без спойлеров проговоримся лишь, что сценарий очень аккуратно дозирует информацию, почти до самого финала сохраняя интригу относительно того, куда именно заведет история.

И это, пожалуй, один из главных плюсов фильма. Многие современные блокбастеры слишком быстро начинают читаться наперед, тогда как "Проект "Конец света" довольно долго удерживает ощущение неизвестности - его твисты не "пробиваются" заранее.

Отдельно также стоит отметить визуальную часть картины. Так красиво павильонный космос в большом кино, пожалуй, не показывали со времен "Гравитации" Альфонсо Куарона. Но если там космос был максимально, простите за каламбур, приземленным и почти хоррорно-реалистичным, то "Проект "Конец света" позволяет себе полноценный шаг в сторону классической научной фантастики. Здесь есть исследование неизвестных миров, странные материалы, фантастические технологии. Есть, например, материал, который по уровню значимости напоминает адамантий из комиксов Marvel или мифрил у Толкина, только с куда более научным и убедительным обоснованием.

Все это дополнительно усиливается очень качественным звуковым оформлением. Причем речь не только о специально написанном саундтреке. В отдельных сценах крайне уместно и убедительно звучит и нестареющая классика от ливерпульской четверки, которая неожиданно хорошо вписывается в космическое приключение о спасении цивилизации.

Минусы у фильма при этом тоже есть, причем достаточно заметные.

Главная проблема - хронометраж. Картина идет почти два с половиной часа, а значительная часть действия строится вокруг буквально полутора персонажей с регулярными перебивками на флешбэки. Очевидно, что воспоминания намеренно добавлены для того, чтобы зритель не устал от камерности происходящего, однако полностью решить проблему они все равно не способны.

Несмотря на постоянное движение и динамику происходящего в кадре, фильм временами начинает ощутимо провисать. Некоторые сцены выглядят затянутыми, а отдельные эмоциональные моменты повторяют друг друга слишком часто.

Кроме того, "Проект "Конец света" неожиданно напоминает современный Disney - в плохом смысле. Фил Лорд и Кристофер Миллер вроде бы закладывают в историю конфликт и драматургию, но полноценного антагониста в фильме фактически нет. В схеме повествования отсутствует хоть какой-то мало-мальский злодей, а бороться приходится с абстрактной силой обстоятельств - приемом, который крупные студии безуспешно используют уже больше десяти лет.

Более того, складывается ощущение, что Лорд и Миллер на протяжении всей карьеры будто бы снимают кино для Disney, даже когда работают совсем на другие компании. Максимально безопасное, эмоционально выверенное, местами слишком стерильное, но при этом очень понятное массовому зрителю. И, возможно, именно поэтому даже история об умирающем Солнце не ощущается по-настоящему пугающей. Это кино об апокалипсисе, снятое в эпоху, когда массовый зритель будто бы уже слишком устал бояться конца света всерьез. Катастрофа здесь становится не столько источником ужаса, сколько декорацией для очередного большого приключения - эмоционально комфортного, местами смешного - для кого-то, вполне вероятно, терапевтического.

Возможно, именно такое кино сейчас и нужно аудитории. Кассовые сборы, по крайней мере, уверенно об этом свидетельствуют.

"Проект "Конец света" вряд ли когда-нибудь встанет в один ряд с классикой вроде "Назад в будущее" или лучших работ Спилберга. У него нет той магии большого приключения, которая дает силу жить вне времени.

Но как образец современной научной фантастики фильм работает более чем достойно. Это дорогое, хорошо поставленное, эмоционально понятное и визуально эффектное кино, которое не пытается казаться сложнее, чем оно есть на самом деле.

Иногда и этого уже вполне достаточно. Да, через двадцать лет его вряд ли будут пересматривать так же, как "Звездные войны", "Матрицу" или "Чужого". Но в эпоху, когда большая студийная фантастика все чаще превращается либо в аттракцион из CGI, либо в двухчасовую рекламу франшизы, даже такой фильм уже выглядит почти роскошью.

Оценка: 3,5 из 5.