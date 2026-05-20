Сериал «Резервация»: история, которая шла к зрителю 20 лет

В феврале состоялась премьера триллера "Резервация" - захватывающей экранизации фантастического романа Станислава Гимадеева "Принцип четности".

По сюжету бывший полицейский Сергей Назаров выходит из тюрьмы по УДО и направляется домой, чтобы увидеть жену Тину и дочь Машу. Однако оказывается, что родной город Тополево теперь отрезан от внешнего мира загадочной аномалией и в обиходе называется "резервацией". Сергей проникает туда, надеясь вытащить родных из ловушки. В городе он узнает, что здесь уже несколько лет бесследно исчезают дети, а покинуть территорию невозможно. Ему предстоит разгадать тайну аномалии и пойти на сделку с давним врагом. Слоган сериала: "Войти можно. Выйти нельзя".

В актерском составе - Денис Шведов, Екатерина Волкова, Николай Шрайбер, Полина Гухман, Филипп Янковский, Алексей Розин, Валерия Астапова, Ольга Макеева, Юрий Насонов, Никита Павленко и другие. Режиссер - Алексей Андрианов.

"Российская газета" поговорила с продюсером "Резервации" Теймуром Джафаровым, который также спродюсировал сериалы "Хирург", "Золотое дно", "Трудно быть богом" и десятки других, и с автором книги "Принцип четности", соавтором сценария проекта Станиславом Гимадеевым.

Писатель опубликовал роман в 2003 году, изначально это была камерная история об инженере, попавшем в метафизическую ловушку 1990-х. "Я работал когда-то в конструкторском бюро, и главный герой - во многом я сам, - делится Станислав. - Тогда я не осознавал, что девяностые и были своего рода ловушкой, из которой можно было выбраться только с помощью машины времени. Поэтому мы все пытались выживать".

Путь от книги до экрана оказался долгим. Превратив литературный формат в сценарный, Станислав начал готовить адаптацию еще в 2008 году, когда сериальный бум только набирал обороты. Однако, несмотря на веру в историю и знание мира, автор долго не находил единомышленников и поддержки.

"В 2014 году я завязал с прошлой профессией и полностью переключился на творчество, - вспоминает автор, - а потом были годы продвижения идеи сериала".

Он пробовал разные форматы истории, вводил новых героев, новые загадки и сюжетные линии. Но проект обрел союзников и получил будущее только с приходом команды продюсера Теймура Джафарова и когда в проект поверили онлайн-кинотеатр КИОН и продюсеры Максим Филатов и Илья Бурец.

Теймур Джафаров признается, что книга попала ему в руки случайно, но зацепила сразу.

"Я люблю жанр фантастического триллера, - говорит продюсер, - а в нашей стране в нем почти никто не работает. Поэтому посотрудничать со Станиславом было одним удовольствием".

В процессе работы команда справлялась с различными трудностями. Но создатели подчеркивают, что зритель этих проблем не увидит. Теймур сравнивает работу продюсера проекта с работой шеф-повара ресторана: неважно, какие проблемы были на кухне, важно, понравилось ли блюдо гостю. Двигателем процесса всегда становится желание сделать качественный продукт.

Теймур добавляет, что любая адаптация - это не просто перевод с одного носителя на другой, а неизбежное переосмысление, требующее смелости и честности. Продюсер отмечает, что для автора книги этот процесс почти всегда связан с внутренним сопротивлением:

"Мы заимствуем мир, созданный писателем, и неизбежно пересобираем его в соответствии с законами экрана. Это вмешательство, и оно не может быть безболезненным. Тем больше уважения вызывают авторы, которые способны увидеть в этих изменениях не утрату, а перерождение или переосмысление созданной вселенной".

Станислав продолжает эту мысль:

"На уровне внутренних ощущений почти всегда у автора экранизируемой книги есть напряжение, с которым непросто справиться".

Главное - рационально принять правила индустрии, понимать, что кино - это коллективное высказывание, где компромисс неизбежен.

Автор философски относится к расхождениям между книгой и сериалом. Он признает: между литературой и визуальным искусством возможна дистанция. К тому же с момента выхода романа прошло время, изменились ритм жизни, ценности. Поэтому история расширилась: появились линия Калинина и вооруженной структуры, мощная система ограждения, а также загадка исцеления персонажей, которой не было в оригинале.

"Это находка, которая позволит развивать историю дальше", - уверен Станислав.

Говоря о том, почему история вышла именно сейчас, Станислав рассуждает: "Всему свое время. Я был бы счастлив, если бы сериал вышел десять лет назад, но здорово, что мы в итоге сделали его именно такой командой".

Будет ли "Резервация" продлена на второй сезон или нет - вопрос открытый. Теймур признается, что все зависит от зрителя и платформы. И Станислав, чье детище наконец обрело визуальный язык, готов к продолжению. Главное, что он уже прошел самый долгий путь: от литературного текста до хита на стриминге, сохранив внутри себя того самого двуликого Януса - физика и лирика, инженера и рассказчика.