На ПМЭФ обсудят инвестиции в кинематограф

Будущее кинематографа и инвестиции в эту сферу обсудят 4 июня на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ). Об этом сообщил на пресс-конференции в ТАСС председатель комитета по экономической политике и стратегическому планированию Санкт-Петербурга Алексей Зырянов.

"У нас флагманское мероприятие Санкт-Петербурга в этом году, которое входит в федеральную повестку, "Камера, мотор! Инвестиции в современный кинематограф". Вы знаете, что Петербург получил права на киностудию "Ленфильм", и у нас появилась идея поговорить про будущее кинематографа в Санкт-Петербурге и про инвестиции в эту сферу. Мы соответствующее предложение дали в федеральную повестку, оно было одобрено. Это первое флагманское мероприятие, которое у нас будет, и оно состоится 4 июня", - сказал он.

По словам председателя комитета, всего в деловую программу Петербурга на ПМЭФ вошло 20 мероприятий. Откроет череду событий 2 июня конференция по вопросам развития городского инклюзивного туризма. Основные дни проведения мероприятий - с 3 по 6 июня.

Как рассказал Зырянов, 3 июня Петербург организует восемь мероприятий, которые будут посвящены возрождению исторического центра города, импортозамещению медицинских изделий, развитию торгово-экономического сотрудничества с иностранными партнерами, поддержке роботизированных решений в экономике и другим темам. 4-5 июня программа мероприятий затронет федеральную повестку - инвестиционное партнерство России и Китая, диалог регионов, заседание климатического клуба, бизнес-туризм и другое. 6 июня традиционно состоится молодежный день.

"В этом году мы на площадке ПМЭФ подготовили летнюю террасу Петербурга, которая реализована в партнерстве с компанией "Теремок". Я анонсировать, что там будет, не буду, но это будет интересно, с учетом того, что этот год в Санкт-Петербурге у нас объявлен Годом культуры", - добавил он.

Как отметил Зырянов, ПМЭФ уже давно является не только деловым мероприятием. Запланированы забеги, велопробеги, sup-завтрак и шахматный турнир.

"Традиционно культурная программа, причем она, наверное, скоро уже будет перевешивать деловую. Я наблюдаю, последние 10 лет у нас стандартно был концерт на Дворцовой, а сейчас мы начинаем за месяц и заканчиваем еще через месяц после того, как деловая часть форума заканчивается", - сказал он.

О ПМЭФ

Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) пройдет с 3 по 6 июня. Главная тема - "Прагматичный диалог - путь к стабильному будущему". Программа форума посвящена формированию новой модели глобального развития в условиях трансформации мировой экономики.

