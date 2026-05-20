Вышел тизер фильма «Весельчак У» по вселенной «Сто лет тому вперед»

Кинокомпании «Водород» и «Централ Партнершип» представили дебютный тизер фильма «Весельчак У». Лента по франшизе «Сто лет тому вперёд» выйдет в кинотеатрах России 15 апреля 2027 года.

Сюжет фильма расскажет историю космического пирата Весельчака У, который после стычки с Алисой Селезнёвой застрял на Земле в нашем времени. Он хочет завладеть космионом, вернуться в своё время и возглавить Пиратский альянс. Поиски артефакта приводят его к мальчику Юре и его маме Кате, которые как-то связаны с космионом. А когда охоту за ними начинает могущественный космический воин Тео, Весельчаку приходится встать на защиту Юры и Кати.

Главные роли в картине исполнили Александр Петров («Кракен»), Анастасия Талызина («Кентавр»), Мирон Проворов («Злой город»), Юлия Пересильд («Вызов»), Никита Ефремов («Тетрис») и Алёна Михайлова («Преступление и наказание»). Режиссёром выступил Александр Андрющенко («Сто лет тому вперёд»).