Когда зрители увидят сериал «Паук-Нуар» с Николасом Кейджем

Уже 25 мая состоится премьера сериала «Паук-Нуар». Шоу с Николасом Кейджем расскажет историю стареющего частного детектива Бена Рейли, который работает в Нью-Йорке 1930-х годов. Герой вынужден снова надеть костюм Человека-паука, чтобы бороться со своей прошлой жизнью и криминальным миром в городе.

В первый сезон проекта войдёт восемь эпизодов — их выпустят в день премьеры в онлайн-кинотеатре Amazon Prime Video. В сервисе MGM+ дебютную серию покажут на два дня раньше.

Расписание выхода сериала «Паук-Нуар» с Николасом Кейджем

Эпизод Дата выхода