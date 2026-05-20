$71.2982.79

Расписание выхода сериала «Паук-Нуар» с Николасом Кейджем

Чемпионат.com

Уже 25 мая состоится премьера сериала «Паук-Нуар». Шоу с Николасом Кейджем расскажет историю стареющего частного детектива Бена Рейли, который работает в Нью-Йорке 1930-х годов. Герой вынужден снова надеть костюм Человека-паука, чтобы бороться со своей прошлой жизнью и криминальным миром в городе.

Когда зрители увидят сериал «Паук-Нуар» с Николасом Кейджем
© Кадр из сериала «Паук-Нуар»

В первый сезон проекта войдёт восемь эпизодов — их выпустят в день премьеры в онлайн-кинотеатре Amazon Prime Video. В сервисе MGM+ дебютную серию покажут на два дня раньше.

Расписание выхода сериала «Паук-Нуар» с Николасом Кейджем

Эпизод Дата выхода

  • 1-я серия 25 мая
  • 2-я серия 27 мая
  • 3-я серия 27 мая
  • 4-я серия 27 мая
  • 5-я серия 27 мая
  • 6-я серия 27 мая
  • 7-я серия 27 мая
  • 8-я серия 27 мая