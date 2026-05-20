Когда зрители увидят сериал «Паук-Нуар» с Николасом Кейджем

Расписание выхода сериала «Паук-Нуар» с Николасом Кейджем
Уже 25 мая состоится премьера сериала «Паук-Нуар». Шоу с Николасом Кейджем расскажет историю стареющего частного детектива Бена Рейли, который работает в Нью-Йорке 1930-х годов. Герой вынужден снова надеть костюм Человека-паука, чтобы бороться со своей прошлой жизнью и криминальным миром в городе.
В первый сезон проекта войдёт восемь эпизодов — их выпустят в день премьеры в онлайн-кинотеатре Amazon Prime Video. В сервисе MGM+ дебютную серию покажут на два дня раньше.
Эпизод Дата выхода
- 1-я серия 25 мая
- 2-я серия 27 мая
- 3-я серия 27 мая
- 4-я серия 27 мая
- 5-я серия 27 мая
- 6-я серия 27 мая
- 7-я серия 27 мая
- 8-я серия 27 мая