Раскрыта дата премьеры пятого сезона сериала «Ферма Кларксона»

Расписание выхода пятого сезона сериала «Ферма Кларксона»

Уже 3 июня состоится премьера пятого сезона сериала «Ферма Кларксона». В продолжении реалити-шоу звезда Top Gear и The Grand Tour Джереми Кларксон решается на кардинальные изменения — купить современное оборудование и стать современным фермером. Для этого он отправляет Калеба за покупками в другую страну, пока в его хозяйстве назревают ещё более важные события.

В пятый сезон шоу вновь войдёт восемь эпизодов — они будут выходить еженедельно по средам в онлайн-кинотеатре Amazon Prime Video. Финал состоится 17 июня.

Эпизод Дата выхода

  • 1-я серия 3 июня
  • 2-я серия 3 июня
  • 3-я серия 3 июня
  • 4-я серия 3 июня
  • 5-я серия 10 июня
  • 6-я серия 10 июня
  • 7-я серия 17 июня
  • 8-я серия 17 июня