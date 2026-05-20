Раскрыта дата премьеры пятого сезона сериала «Ферма Кларксона»

Расписание выхода пятого сезона сериала «Ферма Кларксона»
Уже 3 июня состоится премьера пятого сезона сериала «Ферма Кларксона». В продолжении реалити-шоу звезда Top Gear и The Grand Tour Джереми Кларксон решается на кардинальные изменения — купить современное оборудование и стать современным фермером. Для этого он отправляет Калеба за покупками в другую страну, пока в его хозяйстве назревают ещё более важные события.
В пятый сезон шоу вновь войдёт восемь эпизодов — они будут выходить еженедельно по средам в онлайн-кинотеатре Amazon Prime Video. Финал состоится 17 июня.
Эпизод Дата выхода
- 1-я серия 3 июня
- 2-я серия 3 июня
- 3-я серия 3 июня
- 4-я серия 3 июня
- 5-я серия 10 июня
- 6-я серия 10 июня
- 7-я серия 17 июня
- 8-я серия 17 июня