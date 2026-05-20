Первые зрители смешанно оценили последний эпизод «Пацанов»

20 мая состоялась премьера восьмого эпизода пятого сезона сериала «Пацаны», завершающего весь проект. Многие зрители уже посмотрели серию и опубликовали свои обзоры.

На агрегаторе IMDb мнения пользователей разделились. Некоторые пишут, что завершение получилось таким, каким и должно быть: авторам удалось создать логичный финал, который должным образом заканчивает основной сюжет. Другие зрители совершенно не согласны — они уверены, что предыдущие серии сезона были слишком филлерными, из-за чего создателям пришлось сумбурно завершать все истории персонажей. Потому впечатления получились скомканными.

Что пишут зрители про финальный эпизод «Пацанов»:

Финал справился со своей задачей. Нельзя отрицать, что этот последний сезон оказался очень разочаровывающим, поскольку сюжет так и не получил развития. Но сам заключительный эпизод оказался весьма эпичным.

После предпоследнего эпизода, да и всего сезона в целом, я опасался, что всё будет плохо, не был уверен в успехе завершения сериала. Однако всё вышло прямо отличным.

Не знаю, любить этот сериал или ненавидеть. Этот сезон оказался ниже ожиданий многих, особенно эпизоды-филлеры. Не знаю, как относиться к финалу, он очень сумбурный.

Честно говоря, финал разочаровывает. Создаётся впечатление, что всё слишком поспешно, чтобы как можно быстрее завершить все сюжетные линии.

Заключительный эпизод немного разочаровывает. Финал был бы намного лучше, если бы они не спешили с завершением историй всех главных персонажей в одном эпизоде. Особенно это касается Хоумлендера и Бутчера.

Сериал «Пацаны» завершился, но авторы расширят вселенную. Компания Amazon выпустит другой проект под названием «Восхождение Vought» — приквел про Солдатика с Дженсеном Эклсом в главной роли. Проект выйдет в 2027 году.