«Эпичный, но сумбурный финал». Первые зрители смешанно оценили последний эпизод «Пацанов»
20 мая состоялась премьера восьмого эпизода пятого сезона сериала «Пацаны», завершающего весь проект. Многие зрители уже посмотрели серию и опубликовали свои обзоры.
На агрегаторе IMDb мнения пользователей разделились. Некоторые пишут, что завершение получилось таким, каким и должно быть: авторам удалось создать логичный финал, который должным образом заканчивает основной сюжет. Другие зрители совершенно не согласны — они уверены, что предыдущие серии сезона были слишком филлерными, из-за чего создателям пришлось сумбурно завершать все истории персонажей. Потому впечатления получились скомканными.
Что пишут зрители про финальный эпизод «Пацанов»:
- Финал справился со своей задачей. Нельзя отрицать, что этот последний сезон оказался очень разочаровывающим, поскольку сюжет так и не получил развития. Но сам заключительный эпизод оказался весьма эпичным.
- После предпоследнего эпизода, да и всего сезона в целом, я опасался, что всё будет плохо, не был уверен в успехе завершения сериала. Однако всё вышло прямо отличным.
- Не знаю, любить этот сериал или ненавидеть. Этот сезон оказался ниже ожиданий многих, особенно эпизоды-филлеры. Не знаю, как относиться к финалу, он очень сумбурный.
- Честно говоря, финал разочаровывает. Создаётся впечатление, что всё слишком поспешно, чтобы как можно быстрее завершить все сюжетные линии.
- Заключительный эпизод немного разочаровывает. Финал был бы намного лучше, если бы они не спешили с завершением историй всех главных персонажей в одном эпизоде. Особенно это касается Хоумлендера и Бутчера.
Сериал «Пацаны» завершился, но авторы расширят вселенную. Компания Amazon выпустит другой проект под названием «Восхождение Vought» — приквел про Солдатика с Дженсеном Эклсом в главной роли. Проект выйдет в 2027 году.