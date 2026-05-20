Объявлена дата старта второго сезона сериала «Сто лет одиночества» по роману Маркеса

Компания Netflix анонсировала второй сезон сериала «Сто лет одиночества». Первые семь серий продолжения выйдут на стриминговом сервисе 5 августа. Премьера восьмого, финального эпизода состоится 26-го числа того же месяца — на этом проект завершится.

Сериал представляет собой адаптацию одноимённого романа Габриэля Гарсии Маркеса. Проект рассказывает о представителях нескольких поколений семьи Буэндиа, которые живут в вымышленном городе Макондо. Главные герои шоу страдают от родового проклятия и, несмотря на это, пытаются добиться счастья.

Первый сезон сериала «Сто лет одиночества» вышел в декабре 2024 года. Шоу высоко оценили зрители: на агрегаторе IMDb оно получило 8,3 балла из 10. За создание проекта отвечали в том числе Родриго Гарсиа и Гонсало Гарсиа Барча — сыновья автора оригинального романа.