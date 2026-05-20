Появился эпичный постер второго сезона «Аватар: Легенда об Аанге»

Компания Netflix представила эпичный постер второго сезона сериала «Аватар: Легенда об Ааанге». Стриминговый сервис также объявил дату выхода большого трейлера продолжения — ролик выпустят уже 21 мая.

Проект рассказывает историю Аанга — человека, которому покорны все четыре стихии: вода, огонь, земля и воздух. 12-летний мальчик вместе со своими друзьями вынужден противостоять хозяину огня, из-за которого продолжается кровопролитная 100-летняя война. В продолжении герои попытаются заручиться поддержкой Царя Земли.

Второй сезон «Аватара: Легенда об Аанге» выйдет на Netflix 25 июня. Главные роли в сериале исполняют Дэниел Дэ Ким («Остаться в живых»), Кен Люн («Час пик»), Пол Ли («Мандалорец») и другие актёры. Авторы шоу уже сняли третий сезон, который станет для проекта большим финалом.