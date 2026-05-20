Критики хвалят «Минотавра» Андрея Звягинцева на Каннском фестивале

На Каннском кинофестивале состоялся показ фильма «Минотавр» — триллера от российского режиссёра Андрея Звягинцева («Левиафан»). Критики тепло приняли новую работу постановщика: на фестивале он получил среднюю оценку 3,2 балла из 4 и занял второе место в рейтинге, уступив только исторической ленте «Отечество».

Обозреватели хвалят фильм за тяжёлые темы, которые поднимает автор: в картине присутствует напряжение, не отпускающее до конца. При этом некоторые критики уверены, что до лучших работ Звягинцева «Минотавр» всё же не дотягивает. Однако постановщик по-прежнему сохраняет свой стиль и в новой картине.

Что пишут критики про фильм «Минотавр»:

Фильм ни на секунду не теряет своей хватки и рассказывает историю в характерной для Андрея Звягинцева стилизации, включающей в себя необычный дизайн и виртуозные длинные планы.

«Минотавр» убедительно доказывает целесообразность часто критикуемой практики переснятия фильмов — новый культурный контекст для этих персонажей вдыхает новую жизнь в саму основу сюжета.

«Левиафан», шедевр Звягинцева 2014 года, был столь же неоднозначен. «Минотавр» не совсем дотягивает до морального размаха этого фильма, но это великолепная работа.

Не лучший фильм в карьере Звягинцева, но ледяная, требовательная сила его режиссёрского стиля неоспорима — и она затягивает вас, как водоворот. Редко когда вы так прикованы к истории, которую слышали уже много раз.

Режиссура Звягинцева превосходна с его холодными, залитыми дневным светом композициями и сценами на мрачных улицах и в жилых кварталах. Здесь всё выглядит как место преступления.

«Минотавр» стал первой картиной автора, выпущенной с 2017 года — тогда вышла драма «Нелюбовь», которая получила номинацию на премию «Оскар» в категории «Лучший фильм на иностранном языке». По сюжету ленты директор крупной компании готовится уволить сотрудников, но получает удар с неожиданной стороны — узнаёт об изменах любимой жены.