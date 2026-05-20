Гевонд Андреасян объяснил, зачем нужна новая «Война и мир»

В России недостает экранизаций классической литературы, которые не пытались бы перепридумать произведения великих авторов, и фильм «Война и мир» Сарика Андреасяна будет именно такой картиной. Об этом рассказал НСН продюсер и сооснователь «Кинокомпании братьев Андреасян» Гевонд Андреасян.

Премьера ленты намечена на февраль 2027 года. Главные роли в фильме исполнят Полина Гухман (Наташа Ростова), Николай Шрайбер (Пьер Безухов), Станислав Бондаренко (Андрей Болконский), Матвей Лыков (Анатоль Курагин), Елизавета Моряк (Элен Курагина), Таисья Калинина (Соня Ростова) и другие. Гевонд Андреасян отметил, что создатели трепетно и ответственно подошли к созданию фильма, а возможны сравнения с другими экранизациями не пугают команду. Он также подчеркнул, что последние годы показали – кинопродюсеры сумели найти подход к работе, при котором удалось заместить контент зарубежных студий, ушедший из российских кинотеатров.

- Какими проектами вам, как продюсеру, запомнился 2025 год?

- Есть проекты, которые запомнились, обсуждались. Думаю, для кинематографа самое важное, чтобы то, что создается, было заметным. Страшно, когда люди делают что-то, и об этом никто не знает. Даже если что-то ругают, и пусть, потому что молчание страшнее. Мне больше всего запомнились проекты Okko, несколько проектов «КИОН», ТНТ. Но самое важное – мы достигли уровня, когда есть, что обсуждать, делаем то количество проектов, которое дает плоды. У каждого онлайн-кинотеатра есть массовое, авторское, коммерческое кино. Важно, что мы не бьем в одни ворота, а мыслим широко, делаем то, что нравится всем слоям нашей аудитории. То, что сейчас идет в кинотеатрах тоже очень масштабно. Мы уже умеем заполнять кинотеатры своим контентом. Благодарны, когда к нам прорывается что-то западное, но и за счет российского контента кинотеатры живут, не закрываются. Все благодаря тому, что продюсеры собрались, поняли всю важность и серьезность того, что возложили на их плечи и осуществили это. Надеюсь, они также воплотили и свои зрительские мечты.

- Какие актуальные тенденции помимо фильмов и сериалов о 90-х для себя выделяете? Сегодня появляется все больше костюмированных драм и экранизаций, станет ли это новым трендом?

- Вопрос трендов не стоит, это более западная тенденция, когда сильные студии влияют на тенденции. У нас, на мой взгляд, этого нет. Классика всегда была бы актуальна, просто мы ее не снимали. «Анну Каренину» и «Войну и мир» экранизировали на Западе, а нам это казалось неинтересным. Фильму «Онегин» прогнозировали «ничего», но он собрал большие деньги в прокате. После этого и возник вопрос: «Почему бы не снимать классику?» Теперь продюсеры стали идти ва-банк, рисковать, обращаться к своей литературе. Все смотрят на это по-разному и у каждого свой путь, но я считаю, что нам не хватает именно классических экранизаций. Раньше все пытались перепридумать великих авторов. Сейчас у нас нет оригинала, а мы берем и снимаем какую-то другую форму. Давайте просто снимем то, что написали классики, и пусть это перепридумывает уже кто-то после нас.

- То есть предстоящая экранизация «Войны и мира» будет близкой к оригиналу?

-Экранизация будет максимально близкой к роману, ближе версии я не представляю. Мы консультировались с разными специалистами, редакторами, для которых Лев Толстой как Библия. Мы максимально старались соблюсти все тонкости, сделать так как должно быть, как придумал Толстой. Поэтому я спокоен. Нормально, что кому-то фильм понравится, кому-то не понравится, люди обязаны спорить. У каждого есть в голове свой образ Наташи Ростовой. Но самое важное, что мы подошли к материалу со всем уважением и трепетом. До выхода фильма мы еще много всего приоткроем, покажем и докажем.

- Как удалось превратить четыре тома романа в сценарий фильма?

- Кино будет трехчасовым, и дай Бог уместить все в три часа. Первоначально все шло к тому, чтобы хронометраж картины был четыре часа. Мы сейчас думаем, как это сокращать и уплотнять. Задачи снимать сериал не было, поскольку работать над подобным проектом вскоре будет Сергей Урсуляк. Мы желаем ему удачи и успехов. Сами снимаем здесь и сейчас, и если в чем-то наш опыт будет полезен, будем готовы посодействовать. Все мы делаем одно прекрасное дело – создаем кино для нашего зрителя. Зритель не отличает авторство, для него есть один общий бренд – российское кино. Мы все несем за него ответственность.

- В фильме появится довольно много актеров, которые прежде не снимались в других картинах «Кинокомпании братьев Андреасян». Как проходил кастинг?

- Я как продюсер почти не занимаюсь вопросами кастинга. Это делает режиссер, второй режиссер, сценарист. Поскольку мы все очень давно работаем вместе – наша творческая команда – семья. Каждый понимает свою ответственность, и поиск артистов был в обсуждении. О тех артистах, которые появятся в нашем проекте впервые, Сарик просто кратко писал, что нашел идеального кандидата. Он всегда верит в органику актера. В дальнейшем костюмированные пробы просто подтверждают то, что он изначально видит.

- Вызывают ли опасения возможные сравнения вашего фильма с другими экранизациями?

- Мы понимаем, что зрители будут сравнивать нашу картину с экранизацией Великобритании и великого Бондарчука. Существует больше 10 экранизаций «Войны и мира». Всегда будут сравнения, и нужно спокойно относится к этому. Мы делаем то, что, на мой взгляд, нужно здесь и сейчас. Когда в последний раз я давал мастер-класс для студентов на 400 человек, выяснилось, что «Войну и мир» Бондарчука от начала до конца видели только три человека. Еще 12 человек сообщили, что видели сериал от BBC. Это же просто статистическая погрешность. Они просто не знают, что такое «Война и мир». Мы сделаем экранизацию, в которой будут сегодняшние артисты, картинка, маркетинговые инструменты. Зритель посмотрит и возможно через 10-15 лет такой же продюсер, как и я, увидит, что нужно снимать новую экранизацию. Это нормально. Нужно снимать и нужно делать кино актуальным, особенно классику.

Для меня очень важно, что мы в это дело пошли одни, и сейчас к нам присоединяется много больших партнеров. Они сначала видят материал, потом присоединяются. Никто не будет рисковать и вкладываться во что-то неоднозначное. Мы внутри кинобизнеса понимаем, что неиндустриальные деньги со стороны привлечь сегодня почти невозможно. Ни одному строителю, финансисту или банкиру не объяснить, что кино – это выгодно. Они мыслят годовыми деньгами, ставкой, а мы мыслим творчеством. Они говорят: «Вы потратили на это три года жизни». Но мы так не мыслим, просто хотим сделать хорошее кино, а дальше – как Бог пошлет. Встанем в ноль – благодарны, уйдем в минус – значит так должно быть, уйдем в плюс – сходим в церковь. Я всегда говорю: «Не влезайте в кинематограф, если для вас кино не на первом месте». Есть разные люди, которые трепетно относятся, но при этом хотят заработать. Это неправильный подход. Сначала надо понять, что вы этого хотите, а заработок – просто бонус к тому, что вы делаете что-то прекрасное. Есть сотник других сфер, в которых можно заработать деньги спокойнее, безопаснее и без нервов. Но мы в кино, потому что любим это и занимаемся этим всю жизнь.