Дженна Ортега сыграет главную роль в мистическом фильме-антиутопии

Издание Variety сообщило о начале разработки нового фильма режиссёра Леоса Каракса — автора мюзикла «Аннетт» с Адамом Драйверов в главной роли. О своём новом проекте он рассказал на Каннском кинофестивале.

Лента получила название Lily May B. Сюжет расскажет о парне, девушке и мальчике, которые отправляются в путешествие через опустевшие города. Каждый из героев скрывает тяжёлую тайну, повлиявшую на их жизни. Проект описывают как мистическое роуд-муви, действие которого будет происходить в анитутопии.

Главную роль исполнит звезда сериала «Уэнсдей» Дженна Ортега. Съёмки проекта начнутся весной 2027 года. Дата выхода картины в мировом прокате пока неизвестна.