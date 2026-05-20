Александр Петров рассказал о финале фильма "Весельчак У"

Сегодня авторы фильма "Весельчак У" представили тизер-трейлер и тизер-постер картины, которая снимается при поддержке Фонда кино. В прокате лента появится 15 апреля 2027 года.

Напомним об успехе первой картины "Сто лет тому вперед" с Марком Эйдельштейном, Дарьей Верещагиной, Константином Хабенским и другими, которая положила начало новой вехе экранизаций советского фантаста Кира Булычева - уже в наши дни.

"Весельчак У" - это ответвление, спин-офф новой франшизы, главный герой которой космический пират в исполнении Александра Петрова.

Александр Петров, исполнитель роли Весельчака У, рассказал к выходу трейлера, что представить себе не мог, что его герою будет посвящен отдельный фильм, а в итоге новая картина станет его бенефисом как актера.