Появились русские постеры с героями фильма «День рождения»

Компания Ray of Sun Pictures представила русские постеры с героями фильма «День рождения». На них изображены исполнители главных ролей Уиллем Дефо («Святые из Бундока»), Виктория Кармен Сонн («Девушка с иглой»), Эмма Суарес («Земля») и другие актёры.

Действие ленты развернётся в конце 1970-х годов на уединённом острове в Средиземном море. Ленты расскажет о влиятельном бизнесмене Маркосе, который устраивает большой праздник в честь дня рождения своей дочери Софии. Однако у героя есть тайные планы, которые повлияют на жизнь его единственной наследницы.

© Постер

«День рождения» официально выйдет в российском прокате уже 4 июня. Режиссёром фильма выступил Мигель Анхель Хименес («Окно в море»).