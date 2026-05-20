Худший сезон и гениальный конец: каким получился финал «Пацанов»

Проблемы финального сезона «Пацанов» подчёркивает один сокрушительный факт: именно здесь появился самый низкооценённый эпизод сериала. При этом речь не о начале и не о середине сезона. Речь о предпоследней серии, когда страсти должны были накалиться до предела.

Можно ли назвать всё завершение саги отвратительным? Нет. Сезон слишком часто бывал посредственным и сливал арки, которые развивали много лет. Зато «Пацаны» хорошо закончились и подкинули ряд запоминающихся моментов.

Пятый сезон «Пацанов»: главное о сериале

Пятый сезон «Пацанов»: где смотреть?

Все эпизоды финального сезона уже вышли на Amazon. Официальной русской озвучки нет, но в Сети есть неофициальные.

Он вам не бог

На телевидении есть сомнительная практика, когда сценарии пишутся на ходу. И пусть автор «Пацанов» Эрик Крипке говорит, что заранее придумал финал, аккуратно вёл к нему и в процессе всего лишь вносил правки, но ощущения от сюжета обратные. Сама концовка наверняка была прописана, однако путь к ней напоминает чистую импровизацию.

Ещё в 2023-м вышел спин-офф «Поколение Ви», где впервые появился вирус против супергероев. Следующие три года сценаристы развивали эту арку: Бутчер и компания искали, дорабатывали и тестировали заразу, а Хоумлендер отчаянно гонялся за противоядием. К чему привели эти старания? В целом ни к чему: сценарные труды как будто отправили в шредер, а потом кое-как склеили обратно.

Ещё в сюжете есть сестра Сейдж, самый умный человек на планете. Но что действительно гениального она сделала с момента появления? Запустила массовые гонения на старлайтеров и как-то неуклюже докрутила вычисления Французика. В остальном же Сейдж стабильно ошибалась. Её план во втором сезоне «Поколения Ви» провалился, зерно раздора между Хоумлендером и Солдатиком тоже не проросло.

У арок с вирусом и Сейдж были свои яркие моменты. Вспомните, как пацаны тестировали биооружие. Или как комично умнейшая девица стремилась к беспробудной тупости. Вот только обе линии чаще забирали эфирное время, чем давали нечто ценное взамен. В итоге стали чеховским ружьём, которое хоть и выстрелило, но мимо и холостыми.

Временами пятый сезон становился хорошим, однако чаще за счёт необязательных кровавых клипов. Допустим, сцена с Падалеки и Сетом Рогеном до безумия очаровательна. Как уморительно Роген сыграл сам себя. Как камеозвёзды тряслись при виде Хоумлендера и сливали голливудских коллег. Какой эффектной бойней завершилась невинная партия в покер.

Но это скорее яркая сцена для нарезок и реверанс в сторону фанатов, аплодирующих встрече парочки из «Сверхъестественного». И точно не важная сюжетная веха. Тем временем от «Пацанов» ждали красивого финала всех ключевых арок.

Какие истории завершились удачно? Поезда-А наградили суровой и очищающей концовкой. Подводный получил эффектное наказание за слабость и неуверенность. Зажигалке напомнили, что не стоило предавать всех, кто когда-то стоял за неё стеной. Финальный перформанс последней вообще кажется самым недооценённым эпизодом сезона: её болезненная и жуткая речь в выпуске новостей феноменально сыграна и пробирает до мурашек.

Как и финал линий Хоумлендера и Бутчера безоговорочно хороший. Слабость Хоумлендера оказалась не менее запоминающейся, чем его сила, а внутренний мрак Бутчера умело показали неуёмным и при этом трогательным.

Но достаточно ли этого, чтобы простить провалы? Допустим, реализованный за два эпизода план с Кимико или уйму затянутых филлеров? Наверное, удачного финала и ряда сильных сцен хватило, чтобы сезон не угодил в когорту сокрушительных провалов. Однако этого мало, чтобы назвать его хорошим.

Пятый сезон «Пацанов»: стоит ли смотреть?

Последний сезон стоит смотреть ради яркого завершения, отменных актёрских работ и кровавых сцен с Падалеки и Рогеном. Но в процессе запаситесь кофе, чтобы не уснуть во время филлеров. И заодно успокоительным. Оно понадобится, когда важная трёхлетняя арка завершится пшиком, а новое решение наспех придумают за два эпизода.

Оценка пятого сезона «Пацанов» — 7 из 10

Понравилось

У сериала яркий финал.

Актёры и, в частности, Энтони Старр всё ещё великолепны.

Есть запоминающиеся кровавые сцены.

Не понравилось