Приквел «Пацанов» про Солдатика выйдет в 2027 году

Компания Amazon представила тизер сериала «Восхождение Vought». Приквел знаменитого супергеройского шоу «Пацаны» стартует в начале 2027 года на стриминговом сервисе Prime Video.

Сюжет проект развернётся в Нью-Йорке 1950-х годов и расскажет о зарождении компании Vought, которая занимает лидирующие позиции в списке самых влиятельных корпораций по сюжету оригинального сериала. В центре истории окажется отряд супергероев в составе Солдатика, Бомбсайта, Рядового Ангела и Торпедо, которые будут расследовать загадочное убийство.

Главные роли исполнят Дженсен Эклс («Сверхъестественное»), Ая Кэш («Волк с Уолл-Стрит»), Мэйсон Дай («Очень странные дела») и другие актёры. Создатель «Пацанов» Эрик Крипке выступил исполнительным продюсером нового сериала.