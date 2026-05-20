Раскрыта длительность фильма «День разоблачения» Стивена Спилберга

Издание The Hollywood Handle раскрыло длительность фильма «День разоблачения». Новая лента культового режиссёра Стивена Спилберга будет идти 2 часа 25 минут.

Таким образом, картина стала немного короче предыдущих двух фильмов постановщика — «Фабельманы» и «Вестсайдская история». При этом лента вышла длиннее знаменитого проекта «Первому игроку приготовиться» 2018 года.

«День разоблачения» выйдет в мировом прокате 12 июня. Сюжет картины развернётся в наше время и расскажет о вторжении инопланетян на Землю. Главные роли в ленте, помимо О'Коннора и Блант, исполнили Колман Доминго («Синг-синг»), Колин Фёрт («Король говорит») и другие актёры.