Опубликован финальный трейлер фильма «Властелины вселенной»

Компания Amazon представила финальный трейлер фильма «Властелины вселенной». Премьера фантастической картины в мировом прокате состоится 5 июня.

Лента расскажет о 10-летнем принце Адаме, который терпит крушение на косическом корабле. Он теряет свой волшебный Меч Силы, который был его единственной связью с родной планетой Этернией. Спустя 20 лет он находит утерянный артефакт, отправляется в родной дом, чтобы стать самым могущественным человеком во вселенной по имени Хи-Мен.

Главные роли сыграли Николас Галицин («Пурпурные сердца»), Идрис Эльба («Захваченный рейс»), Джаред Лето («Господин Никто») и другие актёры. Режиссёром выступил Трэвис Найт — автор фильма «Бамблби». Картина основана на популярной серии игрушек от компании Mattel. Ранее по франшизе выходило несколько адаптаций, в том числе знаменитый мультсериал 1983 года «Хи-Мен и властелины вселенной».