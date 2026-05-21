Мультсериал «Рик и Морти» получит полнометражную версию

Студия Warner Bros. начала работу над полнометражным продолжением популярного анимационного сериала для взрослых "Рик и Морти" (Rick and Morty).

© Российская Газета

Как сообщает издание Deadline, создатель шоу Дэн Хармон подтвердил, что режиссером станет Джейкоб Хэйр, работавший над приключениями безумного ученого Рика Санчеса и его неуверенного в себе внука Морти начиная с четвертого сезона.

Другие кандидатуры постановщиков не рассматривались, поскольку именно Хэйр в ответе за визуальный стиль и атмосферу последних сезонов.

Сюжет картины пока не раскрывается.

Девятый сезон шоу стартует 24 мая, в 2027 году выйдет юбилейный десятый сезон. Недавно "Рика и Морти" продлили до 12-го сезона.

Сериал, выросший из хулиганской пародии на культовую трилогию "Назад в будущее", стартовал в 2013 году, за 13 лет эфира проект получил множество высоких отзывов - критики отмечали его оригинальность, креативность и чувство юмора.

Шоу завоевало две премии "Энни", две "Эмми" и премию Critics Choice Awards.