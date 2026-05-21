Почему новый фильм Гая Ричи похож на легендарный «Большой куш»

В российский прокат вышли «Грязные деньги» — новый боевик Гая Ричи, в котором главные роли сыграли Джейк Джилленхол и Генри Кавилл. На сей раз любимый в России и впечатляюще производительный британский режиссер рассказывает историю из жизни криминальных юристов — и как водится, историю авантюрную. Удалось ли Ричи достигнуть уровня своих лучших работ, рассказывает материал «Ленты.ру».

Рейчел Уайлд (Эйса Гонсалес) — юрист, работающая в серой зоне (именно так, In The Grey, фильм и называется в оригинале). Ее специализация — что-то вроде экстремального коллекторского бизнеса. Иными словами, Рейчел умеет, меняя на ходу дорогие наряды, выбивать какие угодно долги из кого угодно. Костяк ее команды — мужчины с ничего не значащими именами Сид (Генри Кавилл) и Бронко (Джейк Джилленхол). Один вроде бы англичанин, другой — американец. По повадкам — бывшие военные, но при этом Сид отвечает за шпионаж и саботаж, а Бронко — за огневую поддержку.

Дата выхода: 21 мая

Страна: Великобритания, США

Продолжительность: 1 час 38 минут

Режиссер: Гай Ричи

В ролях: Эйса Гонсалес, Генри Кавилл, Джейк Джилленхол, Карлос Бардем

Новейшее дело — владелец острова в Средиземном (кажется) море, криминальный миллиардер Мэнни Салазар (Карлос Бардем), который задолжал большой нью-йоркской фирме один миллиард долларов. Несколько человек, пытавшиеся цивилизованно забрать долг, пали жертвами службы охраны, так что задача Рейчел — сделать так, чтобы Мэнни сам захотел с ней встретиться, а гигантский куш по возможности сам упал ей в руки. И арест личной яхты Салазара — это только начало игры.

В цикле романов Айзека Азимова «Основание» (который лежит в основе одноименного сериала Apple TV+) среди прочих примет далекого будущего есть так называемые библиовизоры. Эти приборы представляют собой буквально то, что следует из названия: вставляешь внутрь книгу и смотришь фильм. Вот и «Грязные деньги» похожи на что-то вроде дословной экранизации какого-то неизданного (хочется, конечно, сказать — непечатного) литературного текста. О поздних фильмах Гая Ричи вообще удобно рассуждать в литературных терминах, воспринимая их как что-то вроде сборника разношерстных новелл, объединенных авторским — не стилем даже, а скорее тонусом.

Кстати: вечный заокеанский (вернее, теперь уже ближневосточный) двойник Ричи Квентин Тарантино после окончания режиссерской карьеры всерьез собирается заняться именно литературой

Художнику необходимо иногда ездить на этюды, да и вообще любому мастеру необходима тренировка — некоторая часть мировой культуры представляет собой именно такие технические экзерсисы. Ричи за последние годы снял два фильма про войну (современную и Вторую мировую), по оммажу «Индиане Джонсу» («Источник вечной молодости») и бондиане («Операция «Фортуна»), а также запустил три сериала («Молодой Шерлок», «Гангстерлэнд» и «Джентльмены»), два из которых так или иначе опираются на его прошлые картины. Здесь перечислены только картины, снятые в нынешнем десятилетии, но начался этот период раньше — примерно с «Шерлока Холмса».

Где-то в этой точке Ричи из бытописателя лондонской гопоты превратился не больше и не меньше, чем собственно в режиссера — человека, который снимает фильмы

В этой позиции нет никакого цинизма (полнометражные «Джентльмены», например, общепризнанный факт искусства), но нет и жеманства постановщиков, которые каждую свою работу выдают за предсмертный магнум опус. Ричи сейчас вообще режиссер, у которого многому можно научиться. В том числе скромности, как ни удивительно это в случае человека, которого критика и публика десятилетиями (чаще — любя) называет гопником.

«Грязные деньги» — очередной визит в ремесленную мастерскую, своего рода открытый урок, который вполне может заинтересовать не только профессионалов, но и зевак. Первые примерно сорок минут, допустим, показано, как добиться от зрителей в зале предельной концентрации внимания. Все это время из-за кадра почти без пауз звучит голос Эйсы Гонсалес, которая в бодром темпе описывает схему склонения Салазара к переговорам. Хронометража, впрочем, хватает и на то, чтобы поделиться с нами рецептом горячего негрони. Все, что происходит в это время на экране максимально близко к ожившим книжным иллюстрациям. Самая динамичная сцена фактически посвящена жульничеству при игре в нарды, однако от просмотра не оторваться. Эффект проверен на переполненном первом зале московского киноцентра «Октябрь». В кои-то веки утомленная столичным солнцем публика не то что не подавала голоса — люди и попкорном старались хрустеть потише. И это, без дураков, большая режиссерская победа. Видимо, неслучайно монтировать «Грязные деньги» Ричи впервые позвал оскароносного Мартина Уолша, который подарил свое чувство ритма «Дневнику Бриджит Джонс» и «"V" значит Вендетта», а также сделал пригодной к просмотру, скажем, «Чудо-женщину».

Болтливый первый акт длится чуть больше трети фильма, так что кажется, будто бегать и стрелять вообще не начнут. Надо сказать, что в данном случае такой расклад вряд ли кого-то расстроил. Однако динамика «Грязных денег» выстроена на том, как человеческую речь выдавливает со звуковой дорожке грохот взрывов и выстрелов. Звуковая партитура с первых кадров задает и поддерживает напряжение. Именно в ней сильнее всего режиссерское присутствие. Драматургический подход к звуку, в конечном счете, и позволяет назвать «Грязные деньги» фильмом, а не набором подвижных иллюстраций к несуществующей книжке в мягкой обложке.

Впрочем, к статусу режиссера развлекательного кино Ричи и его команда относятся c благодарностью, хоть и не без иронии. «Грязные деньги» — идеально смазанный аттракцион, он стоит денег, отданных за сеанс работы. В интервью режиссер рассказывает о некой реальной истории, стоящей за приключениями Рейчел, Сида и Бронко, но это лишь придает проекту лишний вес (в эпоху бодипозитива это, впрочем, не возбраняется).

Настраиваться стоит на нескучные полтора часа, которые лучше провести на показе с субтитрами, чтобы в полной мере насладиться фирменными каскадами каламбуров (включая те, которые нельзя переводить по законам РФ). Для зрителей, которые ждут от Ричи чего-то за пределами лучших хитов, режиссер приготовил пару кадров, в которых у героини от всей этой веселой пальбы трясутся руки и сбивается дыхание. Это контрапункт, который может сделать «Грязные деньги» чуть объемней — но только в том случае, если зрителю это действительно надо.