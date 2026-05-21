Милли Олкок снимется в роли Супрегерл в продолжении «Супермена»

По данным Variety, Милли Олкок вернётся к роли Супергёрл, чтобы сняться в продолжении «Супермена», в «Человеке завтрашнего дня». Насколько большая роль будет у кузины Человека из стали, сказать пока трудно.

В сиквеле главному герою придётся объединиться с Лексом Лютором, чтобы противостоять инопланетянину Брейниаку. До этого выйдут два проекта, которые связаны с киновселенной DC, — сериал «Фонари» и лента «Супергёрл». К роли Человека из стали, само собой, вернётся Дэвид Коренсвет, а Лоис Лейн вновь сыграет Рэйчел Броснахэн.

Премьера фильма «Супермен: Человек завтрашнего дня» в мировом прокате состоится 9 июля 2027 года.