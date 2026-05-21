В «Мстителях: Судный день» сохранится динамика между Старком и Капитаном Америка

В недавнем интервью братья Руссо заявили, что динамика между Тони Старком и Стивом Роджерсом будет грамотно соблюдена в «Мстителях: Судный день». Как именно это хотят реализовать, не рассказали.

Скорее всего, речь идёт про взаимодействие Криса Эванса и Роберта Дауни-младшего, у которых на экране возникла «химия». Либо же второй вариант — в картине каким-то чудом появится Железный человек, а братья Руссо случайно раскрыли такой момент.

Люди Икс, Мстители и Фантастическая четвёрка объединят силы, чтобы одолеть Доктора Дума. Потом события ленты приведут к «Мстителям: Секретные войны», которые выйдут в декабре 2027 года.

«Судный день» выпустят 18 декабря.