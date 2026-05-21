Кристофер Нолан объяснил причины отказа от смартфона и электронной почты

На телепередаче «60 минут» гостем стал культовый режиссёр Кристофер Нолан («Оппенгеймер»). Он рассказал, что никогда не пользуется смартфоном.

По словам постановщика, он также не заинтересован в электронной почте — все письма он привык получать в печатном виде. Нолан отметил, что с каждым годом ему всё труднее жить без гаджетов.

Нет, у меня нет электронной почты и смартфона. У меня нет к этому никакого интереса. Я получаю много писем в печатном виде, когда люди говорят, что нужно посмотреть. Но нет, меня никогда особо не интересовал способ общения через интернет. Мне очень повезло, что я не ношу цифровые оковы. Однако становится всё труднее и труднее.

Кристофер Нолан также заявил, что он таким образом не позволил современному миру обрушиться на него. Ведь он привык ещё с 90-х годов жить определённым образом и не собирается что-то менять в будущем.