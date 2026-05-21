Байопик «Майкл» идет к историческому рекорду

Фильм, посвященный жизни и творчеству легенды поп-музыки Майкла Джексона, продолжает триумфальное шествие по мировым кинотеатрам, преодолев впечатляющую отметку в 700 миллионов долларов кассовых сборов. Картина «Майкл», рассказывающая историю короля поп-музыки, вновь заняла лидирующие позиции в мировом прокате, стремительно приближаясь к историческим рекордам, как передает Variety.

За минувшие выходные лента, снятая режиссером Антуаном Фукуа, пополнила свою копилку еще на 26 миллионов долларов. Общая сумма сборов фильма по всему миру теперь составляет внушительные 703,9 миллиона долларов. Из этой внушительной суммы почти 283 миллиона были заработаны на территории Соединенных Штатов.

По мнению как кинокритиков, так и отраслевых аналитиков, фильм «Майкл» имеет все шансы войти в историю как самый кассовый байопик. На данный момент рекорд принадлежит фильму «Оппенгеймер», собравшему 975 миллионов долларов. Несмотря на выход сильных конкурентов, таких как «Дьявол носит Prada-2», картина о Майкле Джексоне сумела сохранить свое лидерство, демонстрируя невероятную силу притяжения имени своего главного героя.

