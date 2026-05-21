Про знаменитого сыщика из романов Агаты Кристи снимут новый сериал

Про сыщика Эркюля Пуаро из романов Агаты Кристи снимут новый сериал
По данным Deadline, про сыщика Эркюля Пуаро из романов Агаты Кристи снимут новый сериал. Ведущим сценаристом выступит Бенджи Уолтерс («Леопард»)
По информации источников, британская телекомпания выиграла тендер на адаптацию в условиях высокой конкуренции со стороны других сетей и стриминговых сервисов. Предполагается, что BBC вложила значительные средства в проект, а значит, в ближайшие годы он может продлиться до трёх сезонов.
Кто сыграет Пуаро, пока неизвестно. Не раскрывают и остальной актёрский состав. Его либо ещё не утвердили, либо пока не спешат делиться им. Премьера первого сезона ожидается во второй половине 2027 года.