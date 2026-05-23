Что известно о психологическим триллере «Мыс страха»

Летом 2026 года на экраны выходит мини-сериал «Мыс страха» с Хавьером Бардемом и Эми Адамс в главных ролях. Это история о мужчине, который выходит на свободу после 17 лет заключения и начинает методично мстить своим адвокатам, которые скрыли ключевые улики и отправили его за решетку. «Лента.ру» раскрывает основные детали сюжета и подробности о касте сериала, публикует дату премьеры и график выхода серий.

Главное о сериале

Фото: Lenta.ru

Оригинальное название: Cape Fear

Возрастное ограничение: 18+

Страна: США

Жанр: триллер, криминальная драма

Платформа: Apple TV

Дата выхода: июнь 2026

Режиссеры: Аманда Марсалис, Джон С. Бейрд, С. Дж. Кларксон и другие

В главных ролях: Эми Адамс, Хавьер Бардем, Патрик Уилсон

«Мыс страха» — американский триллер от Apple TV, переосмысление одноименных фильмов 1962 и 1991 годов, экранизация романа писателя Джона Д. Макдональда «Палачи» (1957). При этом проект не является прямой адаптацией — шоураннер Ник Антоска и команда значительно переработали сюжет и характеры персонажей.

Дата выхода

Дату премьеры сериала Apple TV раскрыл в феврале 2026 года. Проект стартует в начале июня и закончится в конце июля, за это время релиз получат 10 серий по 55 минут. Их будут публиковать раз в неделю по пятницам, причем вместе с первым эпизодом сразу выйдет и второй.

5 июня состоится премьера сериала «Мыс страха» на Apple TV

Несмотря на то, что сервис официально доступен в России, некоторые проекты посмотреть нельзя. В том числе пользователям в РФ не покажут и «Мыс страха» — страницу проекта нельзя найти на стриминге с российского аккаунта.

График выхода серий

Интересно, что у каждого эпизода будет свой режиссер и свой сценарист, хотя проект представляет собой не антологию, а единую цельную историю.

График выхода серий

Номер серии Режиссер Дата выхода

Серия 1 Мортен Тильдум («Игра в имитацию») 5 июня 2026

Серия 2 С. Дж. Кларксон («Декстер») 5 июня 2026

Серия 3 Аманда Марсалис («Питт») 12 июня 2026

Серия 4 Рид Морано («Миллиарды») 19 июня 2026

Серия 5 Стивен Пит («Притворство») 26 июня 2026

Серия 6 Трей Эдвард Шульц («Время побеждать: Расцвет династии Лейкерс») 3 июля 2026

Серия 7 Джон С. Бейрд («Грязь») 10 июля 2026

Серия 8 Стивен Уильямс («Остаться в живых») 17 июля 2026

Серия 9 Аманда Марсалис 24 июля 2026

Серия 10 Джонатан ван Тюллекен («Сёгун») 31 июля 2026

Трейлер

Сюжет

Макс Кэди (Хавьер Бардем) выходит на свободу после долгого заключения: его осудили за преступление, которого он не совершал. Он одержим местью адвокатам Анне (Эми Адамс) и Тому (Патрик Уилсон) Боуденам — счастливой супружеской паре, представлявшей его в суде и скрывшей ключевые улики, которые могли повлиять на приговор. Макс начинает преследовать семью и подстраивать несчастные случаи, чтобы превратить их жизнь в кошмар.

Сериал позиционируется как напряженный психологический триллер в духе режиссера Альфреда Хичкока — мастера саспенса, нагнетаемой тревоги.

Сценарий нового «Мыса страха» не будет дословно повторять ни оригинальную книгу 1957 года, ни снятые по ней фильмы

Одно из главных отличий проекта Антоски — Кэди, который в книге и предыдущих картинах отбывал наказание за реальную вину, в этот раз предстает жертвой юридических спекуляций.

Кроме того, в центре сюжета здесь оказывается женщина-адвокат, в то время как в предыдущих экранизациях и в самом романе Кэди противостоял только мужчине-юристу. Интересно еще и то, что в книге имя жены вообще не называлось, в картине 1962 года ее звали Пегги, а в ленте 1991-го — Ли. Имя ее мужа — Сэм: и в романе, и в обоих фильмах. В новой же экранизации супругов будут звать Анна и Том, и это несомненно указывает на значительные изменения в сюжете.

Фото: Lenta.ru

Актеры и роли

Главных ролей в проекте всего три.

Также в касте заявлены Анна Барышников («Блудный сын»), Джэми Гектор («Мы владеем этим городом»), Патрик Фишлер («Миллиарды»), Джулиан Дульче Вида («Декстер»), Винн Эверетт («Палмер»), Джэй Хьюджули («Лэндмен») и другие.

Производство и создатели

Ник Антоска, сценарист «Ганнибала» с Мадсом Миккельсеном, с детства был поклонником обоих фильмов «Мыс страха» и в начале 2020-х, заключив сделку с Universal Content Productions и Amblin Television, стал разрабатывать собственную адаптацию. В качестве исполнительных продюсеров в проект пришли владельцы Amblin, оскароносные режиссеры Стивен Спилберг и Мартин Скорсезе — именно они создали одноименный фильм 1991 года.

Новый «Мыс страха» выйдет на волне популярности в США тру-крайма — жанра документалистики, который исследует реальные уголовные дела

О том, что сериал «Мыс страха» находится в разработке, впервые стало известно в 2023 году. Тогда издание Deadline писало, что интерес к проекту проявили сразу несколько покупателей. В итоге права достались стримингу Apple TV, с которым у Скорсезе заключено соглашение о первоочередном праве показа на телепроекты.

Зеленый свет проекту был дан в ноябре 2024-го, тогда же к команде присоединился Хавьер Бардем — он был выбран на роль главного злодея в сериале, а также стал еще одним продюсером. Спустя несколько месяцев в каст вошли Эми Адамс, многократная номинантка на премии «Эмми» и «Оскар», и звезда «Заклятия» Патрик Уилсон.

Фото: Lenta.ru

Съемки «Мыса страха» проходили в штате Джорджия с апреля по октябрь 2025 года.

Книга и предыдущие фильмы

Книга

Все проекты «Мыс страха» основаны на психологическом романе «Палачи» американского писателя Джона Д. Макдональда. Книга была выпущена в 1957 году.

В центре сюжета — юрист, адвокат Сэм Боуден. Во время службы в Австралии он застает Макса Кэди за изнасилованием четырнадцатилетней девочки. В суде он дает показания как свидетель преступления, насильника отправляют за решетку на пожизненный срок, но через 13 лет освобождают. Выясняется, что все эти годы Кэди вынашивал план мести: он выходит из тюрьмы полный решимости уничтожить Боудена.

Он начинает преследовать Сэма и его семью: пытается изнасиловать дочь-подростка Боудена, застрелить его сына, отправить на тот свет его жену.

Фильм 1962 года

Название «Мыс страха» появилось только в фильме 1962 года. Такой заголовок придумал исполнитель роли Сэма Грегори Пек.

«Палачи», как мне показалось, — название несколько отталкивающее. Мне пришло в голову провести пальцем вдоль атлантического побережья, от Флориды на север, и поискать интересное название. И мне посчастливилось обнаружить мыс Фир (мыс Страха) в Северной Каролине — это название показалось мне чрезвычайно подходящим для нашей истории», — Грегори Пек актер, исполнитель роли Сэма.

Экранизацией, более близкой к тексту, считается именно картина 1962 года. По сюжету, Макс Кэди выходит из тюрьмы в юго-восточной Джорджии после того, как восемь лет отбывал наказание за изнасилование. Он разыскивает Сэма Боудена, который дал против Макса показания, и начинает преследовать юриста и его семью.

Несмотря на угрозы и на то, что Кэди продолжает совершать преступления почти в открытую, доказать его вину так и не удается. Боуден, опасаясь за жизни жены Пегги и дочери Нэнси, отвозит их в свой плавучий дом в районе мыса Кейп-Фир в Северной Каролине — соседнем от Джорджии штате. Таким образом Сэм намерен выманить Макса, а сам устраивает ему засаду.

Фото: Lenta.ru

Фильм 1991 года

Режиссером экранизации 1991 года был Мартин Скорсезе, продюсировал картину Стивен Спилберг, а главную роль — Макса Кэди — сыграл Роберт Де Ниро.

Сценарий этого фильма сильно отличается от сюжета книги и предыдущей ленты. Уголовник Макс Кэди выходит на свободу после 14-летнего тюремного срока. На суде, который и вынес такой суровый приговор, адвокатом Кэди был Сэм Боуден. Кэди уверен, что у юриста в распоряжении имелась важная информация, которая могла бы смягчить приговор. Но Сэм скрыл ее, посочувствовав жертве, и поэтому Кэди посадили надолго.

Как и в предыдущем фильме, Макс намерен мстить Сэму и его близким: начинает угрожать ему и запугивает адвоката. Доказать вину Кэди сложно, и поэтому Боуден решает спровоцировать Макса на нападение внутри собственного дома.