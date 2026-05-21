Автор «Пацанов» объяснил, почему в финале сериала не было эпичной битвы

Материал содержит спойлеры финала сериала «Пацаны».

20 мая завершился пятый сезон «Пацанов» — один из самых популярных сериалов современности подошёл к концу. Сюжет проекта официально завершился на громкой ноте: главный злодей и самый сильный суперзлодей шоу Хоумлендер оказался повержен.

Однако далеко не все фанаты оценили финальный поединок между главными героями шоу. Многие зрители ожидали куда более эпичного противостояния, на что намекали в том числе постеры — на них Хоумлендер наблюдал за масштабными разрушениями Земли из космоса.

В интервью The Rolling Stone создатель «Пацанов» Эрик Крипке объяснил, почему финал шоу оказался куда приземлённее рекламной кампании и завершился короткой битвой в Белом доме. Шоураннер заявил, что пытался сохранить атмосферу мира, очень похожего на наш, и не перейти к жанру постапокалипсиса.

По какой-то причине всегда есть люди, для которых «Пацаны» не работают в этом сезоне — будь то низкий темп или отсутствие масштабных боевых сцен. Всё, что я могу сказать — я поставил цель рассказать историю с определённого ракурса. Я сделал то, что мы делаем каждый сезон: сосредоточился на Пацанах и сделал мир похожим на тот, в котором мы живём. Меня не интересовал какой-нибудь постапокалиптический мир. Этого просто никогда не было в планах.

Сейчас авторы «Пацанов» работают над двумя новыми проектами по вселенной — «Рассветом Vought» и «Пацаны: Мексика».