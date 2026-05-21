Фильм «Властелины вселенной» с Джаредом Лето получил финальный трейлер
Красочный фэнтези-экшн "Властелины вселенной", основанный на одноименной линии игрушек Mattel с более чем 40-летней историей (они, кстати, органично включены в фильм), получил финальный трейлер.
По сюжету десятилетний принц планеты Этерния Адам Гленн терпит крушение на космическом корабле и разлучается со своим Мечом Силы. Герой оказывается на Земле, постепенно привыкая к новой жизни, пока вновь не сталкивается с волшебным артефактом.
Юноша (Николас Галицин) узнает, что его родине угрожает зловещий Скелетор (Джаред Лето), справиться с которым может только он сам. Впрочем, без друзей не обойдется: компанию Адаму составят очаровательная Тила (Камила Мендес), Ратник (Идрис Эльба) и другие герои.
В картине задействованы Морена Баккарин, Элисон Бри, Кристен Уиг, Джеймс Пьюрфой, Шарлотта Райли, Хафтор Бьернссон, Сэм С. Уилсон, Коджо Атта и другие.
Ранее режиссер Трэвис Найт ("Кубо. Легенда о самурае") заявил, что у команды фильма есть еще множество историй для потенциального продолжения.
У давних почитателей франшизы и коллекционеров MOTU определенно возникнут вопросы к новой экранизации, однако на данный момент она почти по всем статьям превосходит версию 1987 года с Дольфом Лундгреном. Также нельзя не отметить стремление порадовать всех, кто когда-либо смотрел анимационный сериал от студии Filmation.
Премьера назначена на 5 июня.