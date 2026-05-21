Гай Ричи рассказал, на чем основан фильм «Грязные деньги»

Культовый британский режиссер Гай Ричи рассказал в эксклюзивном интервью для НСН, что идея его нового фильма «Грязные деньги» родилась из реальной истории, услышанной от друга‑юриста. По его словам, в жизни сумма долга сомнительного бизнесмена была гораздо выше, но зритель в это бы не поверил, поэтому ее пришлось снизить.

Триллер Гая Ричи «Грязные деньги» с Джейком Джилленхолом, Розамунд Пайк и Генри Кавиллом вышел в широкий российский прокат 21 мая. На старте киноленте прогнозируют сборы около 250 миллионов рублей за первые выходные. Сам режиссер рассказал НСН, что фильм покажет «серую зону», которая почти неизвестна широкой публике, хотя в ней кипят нешуточные страсти.

«У меня есть друг юрист, который как-то рассказывал невероятную историю о том, как он выслеживал должников. Он много лет зарабатывал этим на жизнь. Когда ты узнаешь о том, как люди охотятся на должников и заставляют их платить, закон становится креативным и интересным. Этот фильм про долг в миллиард долларов. Основан он на долге в 15 миллиардов долларов. Вряд ли кто-то поверит в историю про 15 миллиардов... Это тот случай, когда правда курьезнее вымысла, но да, фильм основан на реальной истории», — сказал собеседник НСН.

Он уточнил, что подобное происходит в «серой зоне», о которой знает очень мало людей.

«Я подумал, что многим будет интересно узнать об этом мире, в котором есть бывшие солдаты, десантники и морские котики, которые в нем работают. Они оставили официальную службу и занялись обеспечением безопасности определенных юристов, которые принуждают сомнительных персонажей платить по счетам. Так что это не про гангстеров и преступников в традиционном смысле. Это про людей, которые знают закон и умеют его использовать, наживаясь на наивности и неведении других. Если вы сможете найти подходящих людей для отлова этих предпринимателей, то этот мир становится полным интриг, тайн и бурной жизни», — указал режиссер.

По его словам, деньги всегда были больше, чем просто валюта — они выступали мерилом власти, инструментом влияния и даже языком общения. Ричи раскрывает тему о том, как устроена власть денег в современном мире.

«Какими принципами руководствуются держатели активов? Как всего четыре компании имеют состояние в 60 триллионов долларов? Это дает им огромную власть, но почти никто об этом не подозревает. В то же время как можно извлечь эти деньги? То есть, если вы берете деньги в долг и успешно скрываете их источник, то этот долг нельзя взыскать. Но если другая сторона тоже готова нарушать правила, то как эти деньги можно вернуть? Вот, о чем этот фильм. Он о деньгах, о законе и о том, как можно взыскать долги, не убивая при этом людей», — отметил режиссер.

Он раскрыл свою философию денег и победы — через призму взыскания долгов и мастерства юристов. Режиссер подчеркивает: деньги — лишь символ успеха, а настоящий выигрыш — в умении играть по правилам (или обходить их).

«Когда приходит нужда, как можно заставить кого-то расстаться с деньгами? Это целый язык, международное право — целый язык, выучив который вы сможете понять, как можно взыскивать долги на международной арене. Людей можно заставить. Тут есть два способа. Первый — это убеждение, то есть взятка. Второй способ про то, как это можно сделать легально. Мы снимаем фильм про команду, которая использует и легальные махинации для взыскания долга, и вместе с тем практические методы взыскания, которые подразумевают личное присутствие, которое, в свою очередь, подвергает вас большой физической опасности. Деньги и есть победа. Деньги обычно олицетворяют победу, но не являются ею. Деньги — это штука практичная. Очень часто они выступают воплощением победы. Они — символ, как куш от выигранной партии в карты. Эйса — собирательных образ всех тех блистательных юристов, которых я встречал. Мужчина, женщина — мне было неважно. Лично для меня оба пола подходят для этой роли совершенно одинаково. Разницы нет», — добавил режиссер.

Ранее продюсер фильмов Гая Ричи Айван Эткинсон рассказал «Радиоточке НСН», что режиссер знает об особой любви российской аудитории к его фильмов. Столь большая популярность картин в России, по словам Эткинсона, связана с тоном повествования и юмором, который свойственен проектам Ричи.