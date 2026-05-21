Готовится фильм о жизни пианиста и певца Билли Джоэла

Жизнь и карьера видного американского певца и пианиста Билли Джоэла - одного из шести наиболее продаваемых артистов в США за всю историю - ляжет в основу новой музыкально-биографической картины.

© Российская Газета

Как сообщает издание Deadline, режиссером картины "Билли и я" станет Джоэл Оттмен, работавший над монтажом фильмов "Богемская рапсодия" и "Майкл".

Лента расскажет о ранних этапах карьеры исполнителя Uptown Girl и Honesty от лица Ирвина Мазура - первого менеджера музыканта, сотрудничавшего с ним с 1966 по 1972 год.

В это время Джоэл играл психоделический рок в коллективах The Hassles и Attila, любопытнейшее творчество которых наконец-то станет известно большему кругу ценителей музыки.

Кстати

Отечественным меломанам особенно памятна серия концертов Джоэла в СССР в 1987 году - он стал первым зарубежным исполнителем, представившим в стране полноценные стадионные шоу.

Артист вложил в гастроли собственные немалые средства, поставив перед собой цель "распахнуть окно" для Запада.

Певец выступил в Тбилиси, Москве и Ленинграде, принял участие в программе "Музыкальный ринг", а также заинтересовался личностью Владимира Высоцкого, навестил его родителей и посвятил песню его памяти.

Впервые в истории СССР выступление иностранного исполнителя транслировалось по радио на весь мир. Впоследствии Джоэл написал песню Leningrad, вошедшую в альбом 1989 года Storm Front (1989).