Как изменились сборы кинотеатров в 2026 году

Хотя сборы кинотеатров на майские праздники оказались ниже уровня 2025 года, в целом с начала года кассовые показатели лишь растут, заявил в пресс-центре НСН глава крупнейшей объединенной киносети «Синема Парк» и «Формула кино» Алексей Васясин.

«С января по апрель 2026 года мы идем примерно плюс 30% в деньгах и плюс 15% в людях, а с начала мая по 20 число минус 16% в деньгах и минус 25% в людях. Поэтому пока мы в целом фиксируем прирост относительно показателей прошлого года. Это сухие цифры. Бывают периоды, которые хуже аналогичных месяцев прошлого года. В 2025 году в кинотеатрах были «Кракен», «В списках не значился» - релизы, которые нашли больший отклик в кошельках наших зрителей», - заявил он.

Как добавил собеседник НСН, можно выделить несколько факторов, которые привели кинотеатры к потере выручки в прошедшие майские праздники.

«В 2025 в начале мая было больше выходных, а в выходные в кинотеатрах больше выручки, чем в будни. Безусловно, влияет и погода. Третий фактор – привлекательность релизов. На мой взгляд, "Кракен" и "В списках не значился" по отклику сильнее, чем "Литвяк", "Ангелы Ладоги" и "Коммерсант" в данный момент», - сказал он.

Ранее сообщалось, что совокупные сборы фильмов в кинопрокате за майские праздники составили 1 миллиард рублей против 1,5 миллиарда рублей в 2025 году, напоминает «Радиоточка НСН».