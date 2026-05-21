Появился большой трейлер второго сезона сериала «Аватар: Легенда об Аанге»

Онлайн-кинотеатр Netflix представил большой трейлер второго сезона сериала «Аватар: Легенда об Аанге». Шоу вернётся уже 25 июня — все восемь эпизодов будут доступны в один день.

«Аватар: Легенда об Аанге» рассказывает историю Аанга — человека, которому покорны все четыре стихии: вода, огонь, земля и воздух. 12-летний мальчик вместе со своими друзьями вынужден противостоять хозяину огня, из-за которого продолжается кровопролитная 100-летняя война. В продолжении герои отправятся в Ба Синг Се, где Аангу предстоит обучиться магии Земли.

Первый сезон «Аватара» вышел на Netflix в феврале 2024 года и стартовал лучше адаптации «Ван-Писа». Главные роли в сериале исполняют Дэниэл Дэ Ким («Остаться в живых»), Кен Люн («Час пик»), Пол Ли («Мандалорец») и другие. Авторы шоу уже сняли третий сезон, который станет для проекта большим финалом.