Опубликованы мрачные постеры фильма Resident Evil от автора «Орудий»

Компания Sony Pictures представила мрачные постеры фильма Resident Evil. Новая экранизация культовой серии видеоигр выйдет в мировом прокате 18 сентября.

Сюжет картины сконцентрируется на одном главном герое, который отправится в путешествие, «постепенно погружаясь в настоящий ад». Автором проекта выступил режиссёр популярного хоррора «Орудия» Зак Креггер.

Главные роли в Resident Evil сыграли Зак Черри («Разделение»), Кали Реис («Настоящий детектив»), Пол Уолтер Хаузер («Голый пистолет») и Джонно Уилсон («Предложение»). Ранее автор предстоящей ленты рассказывал, что картина не станет экранизировать конкретную часть серии и расскажет новую историю.