Кинотеатры заявили о дефиците фильмов со средним уровнем сборов

Для нормальной работы индустрии в кинотеатрах еженедельно должны выходить фильмы, которые могли бы освоить кассу в 300-700 миллионов рублей, но пока в России создают лишь около 20 таких картин в год, заявил в беседе с НСН член совета Ассоциации владельцев кинотеатров (АВК) Роман Исаев.

«У нас катастрофически не хватает картин в среднем сегменте, которые собирают 300-700 миллионов рублей. Мы умеем делать миллиардники, хотя их не хватает по году. Таких фильмов должно быть порядка 15 для нормального существования индустрии, а в прошлом году было девять. А в среднем сегменте у нас провал в несколько раз. Для нормального функционирования индустрии каждую неделю должен выходить полумиллиардник, но таких картин в году выходит в лучшем случае 20 с небольшим. Это, конечно, боль, потому что сегмент хороших комедий, байопиков, детективов, мужского кино просто брошенный. Если такие фильмы выходят, они собирают до 100 миллионов рублей, а событийных проектов, каким стал "Коммерсант", недостаточно», - заметил он.

Как добавил собеседник НСН, в кинотеатрах должно быть больше таких картин, как «Твое сердце будет разбито».

«Кейс "Горничной" очень показателен – зритель хочет смотреть качественное, достойное кино. Это не должен быть какой-то спецэффектовый блокбастер, должна быть хорошая драматическая история с крутыми актерами. То, что мы видим на примере "Твое сердце будет разбито" - это потрясающий пример, когда фильм движется к миллиарду. Хорошая книга, интересная подросткам, и вал девчонок и мальчишек, которые с удовольствием идут в кинотеатры посмотреть историю, которая им близка. Таких картин должно быть больше, а у нас этих фильмов один-два в году»,- сказал Исаев.

Как отметил в беседе с НСН глава крупнейшей объединенной киносети «Синема Парк» и «Формула кино» Алексей Васясин, кассовый успех фильмов «Твое сердце будет разбито» и «Коммерсант» подтверждает, что зрители хотят смотреть на большом экране разножанровые картины, а не только сказки.